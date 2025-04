«Lo futbolístico no tiene nada que ver con mi salida»

«Hacía tiempo que no necesitaba tanto unas vacaciones». Están siendo horas complicadas para Miguel Ángel Ávila. La directiva del Coria le ha arrebatado la ... llave del banquillo celeste unas semanas después de conquistar el ascenso a Segunda RFEF. El técnico cacereño aún digiere una decisión que define como injusta y las explicaciones ofrecidas desde la directiva le parecen incongruentes. Del laurel del éxito a verse en el paro y sin opciones de momento para seguir entrenado el curso que viene. Todo indica que Rai Rosa será su sustituto.

–¿Cuándo le comunican la decisión de su salida?

–La primera reunión que tengo es el martes de la semana pasada y pensaba que me iban a proponer renovar, porque era lo justo por la temporada que hemos hecho, pero la sorpresa ingrata fue lo contrario. Me dijeron que era la primera opción, pero que a la vez iban a tantear a otros entrenadores.

–Y este sábado llegó el jarro de agua fría.

–Se confirmaron mis peores temores, me comunicaron que no contaban conmigo para la próxima temporada y los motivos que me dan no son para nada creíbles. Van pasando las horas y uno va atando cabos y va recibiendo información. Está claro que lo futbolístico no tiene nada que ver con la decisión.

–¿Qué explicaciones le dan?

–Por el juego del equipo en ocasiones, que ciertos jugadores y parte de la afición no estaban conformes. Son cosas que cuando te las dicen sorprenden. El tiempo me da la razón de que ninguna de ellas se ajusta a la realidad.

–Suena confuso.

–Sí, me pareció un mensaje incongruente, fue un momento muy jodido, porque creo que el trabajo que hemos realizado durante 11 meses esta ahí, cualquier trabajador que cumple con la meta que le encomiendan en una empresa se merece como mínimo seguir.

–¿Cuál es el motivo real entonces?

–Sé perfectamente lo que ha pasado, otra cosa es que lo pueda decir públicamente, porque no me corresponde. Lo único evidente es que es algo fuera de lo normal que el entrenador que consigue el objetivo no continúe. Al menos en el fútbol extremeño, que es el que más controlo, me cuesta recordar un caso igual.

–¿Sospecha que ya tenían apalabrado a otro entrenador cuando hablaron con usted?

–Eso no lo puedo demostrar, pero todo esto es muy injusto, es una decisión extradeportiva y ante eso poco puedo hacer, soy empleado del club y me tengo que atener a lo que determine la junta directiva y por más me joda no me queda otra que aceptarlo.

–¿Qué le ha molestado más en toda esta situación?

–Todo. Una vez que pasa el tiempo te das cuenta de que lo que se te dice y sucede no se relaciona ni se ajusta a la verdad, imagino que me servirá para aprender a no confiar tanto en algunas personas como he hecho, para mí es una lección de vida. Lo que no te mata te hace mas fuerte.

–Lo que había trascendido es que su relación con la directiva era muy buena.

–Era inmejorable, te digo con sinceridad, llevo 12 años como entrenador y 15 como jugador y me cuesta recordar una relación mejor con un presidente y una junta directiva, por eso me choca todavía más.

–Comentaba antes que tiempo después ha atado cabos, ¿a qué se refiere?

–Mirando atrás, el runrún ya empezó antes de terminar, en la semana del partido de vuelta contra el Murcia Imperial. Ahí hubo rumores en redes sociales, no les das mucha importancia, porque piensas que es para desviar la atención o desestabilizar, pero me dolió, porque estábamos a tres días de jugar el partido más importante de la temporada y creo que en ese momento yo no le daba la importancia que tenía, pero se ha demostrado que no estaba muy alejado de la realidad.

–Aún estará digiriendo todo lo ocurrido, ¿qué pensamiento tiene más presente?

–Tengo la conciencia muy tranquila, he trabajado lo máximo, toda la profesionalidad la he puesto al servicio del Coria para colocarlo donde se merece. Me siento orgulloso de mi trabajo.

–La noticia también ha sorprendido a muchos aficionados que se han volcado con usted.

–Desde el sábado que se me comunicó hasta hoy estoy abrumado y orgulloso de todas las muestras de cariño que he recibido y agradezco a todas esas personas que se han acordado de mí. Ver que tanta gente te quiere te anima para poder continuar.

–¿Y ahora qué? ¿Qué panorama se le presenta?

–Los efectos colaterales es que los equipos tienen su banquillo ocupado, no hay ninguno libre, no me queda más remedio que esperar a que haya algún movimiento para ver si hay opción de trabajar cuanto antes. Hasta ese momento, seguir analizando todas las categorías, el trabajo de un entrenador en paro.