Frodo acepta el reto de ser el goleador azulgrana

Raúl Peña Almendralejo Martes, 5 de agosto 2025, 19:09

El Extremadura ha sumado en este mercado de fichajes mucho gol al que ya tenía el equipo de Cisqui. A Callejón, Diego, Barace o Maikel se le ha sumado Frodo, máximo artillero de toda la Segunda RFEF el pasado curso. El delantero llega a Almendralejo para intentar repetir los números del año anterior y poder ayudar al Extremadura a estar lo más arriba posible en su estreno en la categoría.

Frodo quiere aportar goles, pero el delantero también destaca que puede jugar de espaldas a la portería para ayudar al equipo y ofrecer alternativas ofensivas más allá de los tantos. «Sobre todo vengo a aportar gol. También soy un delantero con mucha movilidad, que juega muy bien de cara y voy a intentar meter los máximos goles que pueda para ayudar al equipo», explicó durante su presentación como jugador del Extremadura.

El atacante eligió el Extremadura por la insistencia del club y el proyecto que está llevando a cabo y declinó jugar en una categoría superior porque en Segunda RFEF ha encontrado su sitio. «Me siento cómodo en esta categoría. Me he adaptado muy bien en los últimos años», señaló Frodo. Por su parte, el director deportivo del Extremadura, Manuel Mosquera, también aclaró durante la presentación que la incorporación de Gio Zarfino, ex del Extremadura UD y que ha sido vinculado al club azulgrana en este mercado, es muy complicada porque un jugador de ese nivel va a tener ofertas de categorías superiores. «Está bien que se hable de jugadores como Gio Zarfino, a nosotros nos da prestigio, pero tenemos que entender que es un jugador de mucho nivel. Es normal que busque categorías más altas. Es complicado. Ir más allá sería especular por especular», sentenció Mosquera.

Por otro lado, el Extremadura tiene hoy un nuevo partido amistoso, esta vez ante el Santa Marta. Tras el triangular disputado en Lepe el pasado fin de semana, el conjunto azulgrana sigue su preparación para la temporada para alcanzar el mejor estado físico posible antes de iniciar la liga. El partido se disputará en el Estadio José María Fernández Amo a partir de las 20:30 horas.