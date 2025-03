La falta de brillo no opaca la racha del Cacereño

Era un partido trampa, poco propicio para desplegar un juego trenzado, preciso y de quilates. Un césped plomizo, irregular y lento ponía en jaque ese ... control del esférico que se le resiste en las últimas semanas en el Cacereño y que preocupa a Julio Cobos por la falta de consistencia.

Aunque en ese contexto, la consigna pivotaba alrededor del pragmatismo puro y duro, olvidarse de florituras y no asumir riesgos para extraer los máximos réditos dentro de un escenario hostil. Y salió redondo. No fue vistoso ni brillante, pero no tenía que serlo, la prioridad era nutrir el zurrón. «Me gusta ganar siempre, incluso cuando no hago las cosas tan bien como me gustaría; contento por la victoria porque ha sido muy sufrida». Esa fue la conclusión del técnico, que entroncaba con el mensaje que transmitió a sus pupilos antes de saltar al verde del Príncipe Felipe para medirse a un Unión Adarve muy necesitado. La 'mise en place' de la contienda presentaba un ramillete de ingredientes que no invitaban a la confección de un menú de alta cocina. «Nos ha faltado buscar más la portería contraria, me gusta que seamos verticales», resaltaba el preparador de Valdehornillos, consciente de las carencias evidentes en la puesta en escena de su escuadra. «Creo que nos hemos excedido en dar muchos pases hacia atrás y sin ganar nunca esa ventaja que hay que tener, nos han faltado cositas en ese sentido», insistía.

Sin embargo no era ni por asomo un reproche a sus futbolistas, sino una descripción del ecosistema agreste en el que tuvieron que bregarse y en el que a pesar de todo pudieron alzar el puño. «Era importante adaptarse al terreno de juego, porque había agua, resbalaba y se levantaba mucho el campo; podían aparecer los errores, a veces porque el rival te presiona y no te deja pensar demasiado». Pero minimizaron esos fallos y, cuando los hubo, supieron contener su magnitud en un duelo que se resolvería en acciones puntuales. «El partido no ha sido bueno pero no puedo achacarle al equipo que no corra o se lo deje todo».

Deco aprovechó un esférico al segundo palo para abrir el marcador en la primera parte, eso alivió y rompió una barrera crucial, pero quedaba mucho, «nos faltó haber explotado un poco más los espacios, les podíamos haber hecho más daño». De ese modo, su rival se aferró a sus opciones y fue la defensa local y, sobre todo, Diego Nieves, quienes se encargaron de proteger el valioso botín.

Un Diego Nieves estelar

El guardameta verdiblanco tuvo una actuación inspirada con varias intervenciones de mucho mérito, en algunos casos antológicas, como la triple parada a Tomy en un momento crítico del encuentro, impidiendo que los visitantes pusieran las tablas en los instantes previos al interludio. «Gran parte de la culpa de que se haya ganado ha sido su actuación; es un portero muy regular que lo está haciendo muy bien y ojalá siga así». Su recital tuvo continuidad con otra salvada providencial al inicio del segundo tiempo en un mano a mano con Nanclares. El meta de Villarrobledo fue uno de los artífices de la undécima portería a cero de la campaña para los extremeños, «es fundamental, sobre todo en partidos así», resaltaba Cobos. Era una asignatura pendiente en la época más reciente, ya que la última vez que el Cacereño echó el candado a su arco fue en enero, en la jornada 20 frente al Atlético Paso.

Ha sido un fin de semana favorable para los intereses de los cacereños, que acumulan tres triunfos seguidos y aprovechan las derrotas del Getafe B y el Tenerife B y los empates del Talavera y el Rayo Majadahonda para afianzarse en el playoff. «Poco a poco, sin hacer cuentas, esta jornada ha sido propicia pero en otras a lo mejor se dan resultados que no nos interesan tanto», concluía al respecto Cobos.

La mala noticia llegó con las molestias en los isquiotibiales que obligaron a Sancho a ser sustituido y la lesión de tobillo de Adri Crespo, «lo tiene inflamado, hay que hacerle pruebas, espero que sea un esguince».