El Extremadura solo tiene ojos para el Águilas

El tres de tres en victorias del Extremadura en este inicio de campaña hace que el conjunto de Cisqui vaya a cada partido con la vitola de favorito, pero también con la sensación interna en el vestuario de que el trabajo que se está realizando es bueno. El cuadro de Almendralejo es un equipo intenso y vertical y ahora, tras los nueve puntos y el liderato, quieren seguir con el camino marcado en este inicio de campaña.

El propio Cisqui, técnico azulgrana, le quita importancia a ir primeros en la tabla y se centra en que su equipo pueda mejorar cada semana y que pueda competir ante el Águilas, un contrincante que aún no ha caído. «Mirarte ahora en la clasificación no tiene mucho sentido. Lo que tiene sentido es ir asentándote en la competición y en la estructura que queremos cada domingo. Lo importante son los tres puntos ante un rival que todavía no ha perdido», explicó Cisqui en la previa del encuentro ante el Águilas.

Pese a que el comienzo de campaña está siendo muy bueno, el entrenador del Extremadura ha corregido durante la semana los fallos que tuvo el equipo ante el Yeclano para intentar ser mejor equipo cada jornada: «Estoy muy contento porque hemos hecho hincapié en nuestros errores, tanto ofensivos como defensivos, porque a pesar de que se hizo un buen partido hay cosas que mejorar».

El Extremadura viaja a tierras murcianas con la única baja de Robe Moreno. El que sí va a estar y además de titular es Diego Díaz, que fue uno de los mejores ante el Yeclano. El futbolista de Solana de los Barros es consciente de que el buen inicio de liga se debe a que el equipo tiene las ideas muy claras, con la intensidad como principal virtud. «Este Extremadura tiene intensidad y ritmo. El míster quiere velocidad y dejar la portería a cero, que en esta categoría es fundamental», destacó Diego Díaz.

El extremo advirtió del peligro del Águilas, un equipo que no ha sido derrotado aún y que quiere pelear por los playoffs. «Es un equipo que no ha perdido, que es muy competitivo y más aún en su casa, pero estamos bien y no solo por las tres victorias que hemos conseguido, sino por la intensidad en cada partido y en cada entreno. Vamos con la mentalidad de ganar los tres puntos», sentenció Diego Díaz.