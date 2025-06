El Extremadura estrenará tienda oficial y pintará el exterior del estadio

El Extremadura no sólo quiere dar pasos adelante en el plano deportivo. Mientras Manuel Mosquera y la dirección deportiva están trabajando para conformar ... el mejor equipo posible para Segunda RFEF, en los despachos del club se trabaja en otros frentes. En concreto, se quiere mejorar las instalaciones existentes y darle un toque más profesional a todo lo que rodea al equipo azulgrana.

Así, desde el Extremadura se han comprometido a pintar el exterior del Francisco de la Hera de azulgrana; a tener abierta lo antes posible la tienda oficial, con la nueva marca deportiva que vestirá al equipo, Macron; y a contar con un autobús personalizado con los colores del equipo para los viajes fuera de casa. Tres actuaciones alejadas del terreno de juego, pero que elevan el nivel del club fuera del césped.

El miembro del consejo de administración del club Pepe Reynolds destacó durante la presentación de la campaña de abonados que el club está trabajando para mejorar las instalaciones deportivas que utiliza el CD Extremadura actualmente. «Vamos a modernizar y actualizar las instalaciones municipales cedidas, en concreto el Francisco de la Hera. Ya hemos realizado la comunicación formal al Ayuntamiento para pintar el exterior del estadio de azulgrana», señaló Pepe Reynolds.

En el Extremadura no están de brazos cruzados durante unas vacaciones que van a marcar el devenir del club durante las siguientes temporadas. Quieren mejorar cualitativamente el equipo que estará dirigido por Cisqui y que todo lo que rodea al club también mejore para que vaya en consonancia con los éxitos deportivos. «Trabajaremos desde el club en hacer realidad varios proyectos que nos ilusionan», recalcó Reynolds.

Lo que sí descartó fue el cambio de las luces del estadio. El proyecto para mejorar la iluminación del Francisco de la Hera no es barato y es una actuación que ahora mismo no se plantea por su elevado coste. Quizá en un futuro el Extremadura pueda acometer esta mejora, pero ahora mismo no es una opción.

Por otro lado, el Extremadura sigue trabajando en conformar la plantilla la próxima campaña. Nombres como el de Kike Márquez, un jugador muy querido en Almendralejo, han salido a relucir en los últimos días. La dirección deportiva está trabajando en reforzar al equipo y si se ponen en su órbita futbolistas de ese calibre no dudará en cerrar alguna incorporación en breve.