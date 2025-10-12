El Extremadura se estrella contra el portero del Lorca

Feliciano Molina Águilas Domingo, 12 de octubre 2025, 22:05 Comenta Compartir

El Extremadura empató por segunda jornada seguida. El cuadro dirigido por Cisqui no pasó del empate inicial en un parejo encuentro ante el Lorca Deportiva, en el que tuvo opciones para adelantarse en la primera mitad. Los intentos de Alfredo, Arhoun y Pardo se toparon con Juskevicius. En la segunda parte, el equipo lorquino subió una marcha y fue Robador quien tuvo que estar atento para negar los goles locales. También Callejón y Samu Hurtado se estrellaron ante el portero del conjunto blanquiazul.

El cuadro azulgrana viajó hasta la Región de Murcia para intentar ampliar su renta lo más alto de la clasificación. Sin embargo, se encontró a un Lorca Deportiva que dejaba pocos espacios para la creación de juego. Los primeros compases del partido fueron una lucha constante en el centro del campo. Sin que se vieran ocasiones sobre el césped de El Rubial, el Lorca Deportiva comenzó a entrar más en juego con el paso de los minutos. Sin embargo, los ataques locales no se concretaban gracias a unos Cano y Barace muy bien colocados para cerrar el flanco izquierdo.

Pasada ya la media hora de juego, el Extremadura incrementó su ritmo y comenzó a rondar el área del cuadro lorquino. En el minuto 31, Alfredo corría en un balón en largo desde la defensa para plantarse solo ante Juskevicius. El delantero pudo sacar el disparo, que estrelló ante el meta lituano.

Fue esa acción la primera gran mano del guardameta del Lorca Deportiva para evitar el gol del Extremadura en la primera parte. La siguiente llegó en el 37. Arhoun se internó por banda izquierda, dejando a varios rivales por el camino, hasta pisar el área. Ahí armó el tiro y Juskevicius voló para desviar el balón al córner. En ese mismo saque de esquina, el lituano hizo otra gran doble intervención a dos intentos de Pardo.

Lorca Deportiva: Juskevicius; Jaime (Soler, min. 75), Sergi Fernández, Fromsa (Tafalla, min. 91), Morros; Willy, Dani Albiar (Heredia, min. 64), Álvaro; Juanma Acevedo, Naranjo y Peque (Gabri, min. 64). 0 - 0 Extremadura: Robador; Barace, Cano, Pardo, Samu Hurtado; Zarfino, Callejón (Robe Moreno, min. 81), Núñez (Luis Nicolás, min. 64); Manchón, Alfredo y Arhoun (Carlos, min. 81). Árbitro: Rodríguez Carpallo (Comité valenciano). Expulsó con roja directa a Luis Nicolas, del Extremadura (min. 90). Mostró tarjeta amarilla a Álvaro por parte local y a Zarfino, Carlos y al entrenador, Cisqui, por parte visitante.

Incidencias: El Rubial. 1.500 espectadores.

A pesar de las buenas sensaciones con las que acabó el Extremadura la primera mitad, fue el Lorca Deportiva el que tuvo la iniciativa en el comienzo del segundo acto. En un intervalo de tres minutos, el conjunto lorquino tuvo tres buenas ocasiones para adelantarse. La de Juanma Acevedo y otra de Peque se marcharon desviadas. La tercera, un intento lejano de Dani Albiar, la atrapó Robador con una estirada.

Pasado el minuto 60, el Extremadura volvió a equilibrar la balanza en cuanto a juego se refiere y pudo mirar al ataque. Poco después, el cuadro almendralejense tuvo una doble oportunidad. El primer disparo de Callejón fue despejado por la defensa y el rechace, que recogió Samu Hurtado, lo detuvo Juskevicius. En el minuto 73, el Extremadura dispuso de otra ocasión para derribar la puerta del meta lituano del Lorca Deportiva. Manchón colgó un balón al corazón del área y el remate de Callejón salió desviado.

Los compases finales del encuentro no estuvieron exentos de polémica. En el 89, el mismo Manchón fue derribado en el área, pero el colegiado no decretó penalti. Poco después, Rodríguez Carpallo sí expulsó a Luis Nicolás por una dura entrada. El Extremadura acabó con un jugador menos en su segundo empate consecutivo, pero no abandona la primera plaza en solitario.