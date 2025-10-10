El Extremadura será un equipo valiente y atrevido en El Rubial

Raúl Peña Almendralejo Viernes, 10 de octubre 2025, 18:56 Comenta Compartir

El primer empate de la temporada para el Extremadura no le ha creado ningún trauma. El técnico azulgrana, Cisqui, admite que su equipo sigue trabajando con la misma intensidad para corregir errores y acudir al siguiente encuentro con la misma intensidad y confianza que en los cinco anteriores.

Por eso, el preparador extremeño deja claro que su equipo va a ir a El Rubial para enfrentarse al Lorca Deportiva con la mente puesta en volver a casa con los tres puntos bajo el brazo. «El Extremadura va a ser valiente y atrevido ante lo que te vaya exponiendo el rival. Que no tenga nadie ninguna duda de que desde el primer minuto la idea es ir a por el partido», explicó Cisqui en la previa del encuentro en tierras murcianas.

El Extremadura empató ante el UCAM Murcia la pasada jornada y se dejó los primeros puntos por el camino, pero el equipo ha trabajado esta semana para mejorar lo que hizo mal y llegar al encuentro con las mejores sensaciones posibles. «Tuvimos errores grandes e importantes en el partido que ya hemos visto y hemos analizado y tenemos que exigirnos no cometer esos errores», sentenció Cisqui.

Para el partido ante el Lorca Deportiva las molestias de los futbolistas se han cebado con la defensa, y sobre todo con la parte izquierda de la misma. Fran Rosales, que jugó de lateral izquierdo, no podrá estar en Águilas tras tener que retirarse del anterior duelo. Además, Carlos Cordero y Tala, que pueden jugar tanto de lateral izquierdo como de central, están entre algodones para el choque. Eso sí, alguno jugará de inicio y si no alternativas como Pardo o Barace cobran fuerza para reforzar la zaga.

Así, Cisqui está pendiente de estas últimas horas para saber si cuenta con alguno de estos futbolistas tocados: «Tengo que esperar un día más para saber si puedo recuperar efectivos. Tengo la tranquilidad de que, si no están unos, están otros. Confío plenamente».

Con este panorama encara el Extremadura el sexto partido de liga, manteniéndose como el rival a batir al partir como líder. Además, se enfrenta al colista de la categoría y no sabe lo que es perder esta temporada. Los números están con los azulgranas, y ahora queda ver si demuestran sobre el césped de El Rubial esa condición.