HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tala es uno de los jugadores entre algodones. CD Extremadura
Segunda RFEF

El Extremadura será un equipo valiente y atrevido en El Rubial

Los azulgranas se enfrentan este domingo al Lorca Deportiva con la intención de seguir en lo más alto de la tabla

Raúl Peña

Almendralejo

Viernes, 10 de octubre 2025, 18:56

Comenta

El primer empate de la temporada para el Extremadura no le ha creado ningún trauma. El técnico azulgrana, Cisqui, admite que su equipo sigue trabajando con la misma intensidad para corregir errores y acudir al siguiente encuentro con la misma intensidad y confianza que en los cinco anteriores.

Por eso, el preparador extremeño deja claro que su equipo va a ir a El Rubial para enfrentarse al Lorca Deportiva con la mente puesta en volver a casa con los tres puntos bajo el brazo. «El Extremadura va a ser valiente y atrevido ante lo que te vaya exponiendo el rival. Que no tenga nadie ninguna duda de que desde el primer minuto la idea es ir a por el partido», explicó Cisqui en la previa del encuentro en tierras murcianas.

El Extremadura empató ante el UCAM Murcia la pasada jornada y se dejó los primeros puntos por el camino, pero el equipo ha trabajado esta semana para mejorar lo que hizo mal y llegar al encuentro con las mejores sensaciones posibles. «Tuvimos errores grandes e importantes en el partido que ya hemos visto y hemos analizado y tenemos que exigirnos no cometer esos errores», sentenció Cisqui.

Para el partido ante el Lorca Deportiva las molestias de los futbolistas se han cebado con la defensa, y sobre todo con la parte izquierda de la misma. Fran Rosales, que jugó de lateral izquierdo, no podrá estar en Águilas tras tener que retirarse del anterior duelo. Además, Carlos Cordero y Tala, que pueden jugar tanto de lateral izquierdo como de central, están entre algodones para el choque. Eso sí, alguno jugará de inicio y si no alternativas como Pardo o Barace cobran fuerza para reforzar la zaga.

Así, Cisqui está pendiente de estas últimas horas para saber si cuenta con alguno de estos futbolistas tocados: «Tengo que esperar un día más para saber si puedo recuperar efectivos. Tengo la tranquilidad de que, si no están unos, están otros. Confío plenamente».

Con este panorama encara el Extremadura el sexto partido de liga, manteniéndose como el rival a batir al partir como líder. Además, se enfrenta al colista de la categoría y no sabe lo que es perder esta temporada. Los números están con los azulgranas, y ahora queda ver si demuestran sobre el césped de El Rubial esa condición.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La dana Alice pone en alerta a Extremadura por lluvia y tormenta
  2. 2 El bailarín Nacho Duato ironiza sobre Badajoz para defender al hermano de Pedro Sánchez
  3. 3

    El padre del supuesto autor del homicidio de Badajoz pide declarar ante el juez
  4. 4 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  5. 5 La Lotería Nacional deja parte del primer y segundo premio en Extremadura
  6. 6 Puente del Pilar: cinco razones para quedarte en Extremadura
  7. 7 Badajoz celebra la creación de la universidad privada
  8. 8 Investigan por 29 incendios forestales a un camionero de transporte de ganado que circuló con la rampa desplegada
  9. 9

    Los investigadores esperan al volcado de los teléfonos para establecer la relación entre autor y víctima en el crimen de Badajoz
  10. 10

    El viaje a Extremadura que «transformó» al Nobel de Literatura László Krasznahorkai

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Extremadura será un equipo valiente y atrevido en El Rubial

El Extremadura será un equipo valiente y atrevido en El Rubial