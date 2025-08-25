El Extremadura encara el tramo final de la pretemporada

La pretemporada del Extremadura entra en su recta final. Tras un mes de preparación, esta semana es la última para el equipo de Almendralejo ... sin competición oficial a la vista. Siete días para que el equipo se ponga el mono de trabajo en Segunda RFEF y encare su primera jornada liguera ante el Atlético Malagueño.

El Extremadura ha tenido una pretemporada larga en la que Cisqui ha podido contar con la mayoría de los futbolistas desde el primer día de trabajo. Esto ha facilitado que el equipo pueda adquirir automatismos que en caso de haber llegado los fichajes más tarde no podría tener para el inicio de liga. La mayoría de la plantilla ya estaba entrenando en los primeros compases del verano y el club espera que esta situación se note en las primeras jornadas de liga.

El último en llegar al equipo de Almendralejo fue Gio Zarfino. El mediocentro uruguayo tuvo un programa de trabajo personalizado para ir cogiendo el tono físico poco a poco y poder estar a la altura de sus compañeros lo antes posible. El primer paso lo dio en la Ciudad Deportiva en el inicio de sus entrenamientos, y el segundo lo dio el pasado sábado en el Nuevo Vivero de Badajoz. Zarfino disputó unos 25 minutos del amistoso entre el Badajoz y el Extremadura para empezar a entrar en la dinámica del grupo.

El entrenador del conjunto azulgrana, Cisqui, resaltó tras el empate en el encuentro frente a los blanquinegros que su equipo sigue mejorando en cuanto a rodaje para llegar de la mejor manera al inicio de liga de la próxima semana. «Vamos cogiendo los minutos, vamos cogiendo esas sensaciones de la preparación y poco a poco vamos dando mucho más nivel físico», señaló Cisqui.

Horarios confirmados

Por otro lado, el Extremadura y el Coria ya saben de manera oficial cuándo iniciarán su andadura en Segunda RFEF esta temporada. La Federación Española de Fútbol confirmó este lunes los horarios de la primera jornada de liga para los cinco grupos de la cuarta categoría del fútbol español.

El Extremadura debutará en casa ante el Atlético Malagueño el domingo 7 de septiembre a las 19.00 horas en el Grupo 4. Por su parte, el Coria lo hará a domicilio ante el filial del Rayo Vallecano y lo hará también el domingo 7 de septiembre, pero a las 12.30 horas.