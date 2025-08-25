HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Un incendio de pastos al norte de Cáceres obliga a cortar la carretera del Casar
Celebración del gol azulgrana ante el Badajoz el sábado. CD Extremadura
Segunda RFEF

El Extremadura encara el tramo final de la pretemporada

Zarfino ya contó con minutos ante el Badajoz y sigue con su plan para llegar bien físicamente al inicio liguero

Raúl Peña

Almendralejo

Lunes, 25 de agosto 2025, 19:32

La pretemporada del Extremadura entra en su recta final. Tras un mes de preparación, esta semana es la última para el equipo de Almendralejo ... sin competición oficial a la vista. Siete días para que el equipo se ponga el mono de trabajo en Segunda RFEF y encare su primera jornada liguera ante el Atlético Malagueño.

