El Extremadura empata ante el Zamora en su primer amistoso

El Extremadura ya se ha estrenado en los amistosos de esta pretemporada. El equipo de Cisqui lo hizo ante su público con un empate sin ... goles ante el Zamora, un equipo de superior categoría confeccionado para estar en los puestos altos de Primera RFEF y luchar por el ascenso. El público que acudió al Francisco de la Hera no vio goles, pero sí a un Extremadura que dejó un buen sabor de boca y que tuvo ocasiones para marcar y llevarse el encuentro.

El primer choque de preparación sirvió también para que los aficionados azulgranas pudiesen ver en acción a los nuevos fichajes que han llegado al club en este mercado de fichajes. Además, también se estrenaron con el primer equipo Carlos y Javi Gil, jugadores de las categorías inferiores del club.

En cuanto al partido en sí, en el ritmo inicial se intuyó lo que podían ser los 90 minutos. El juego lento imperaba sobre el terreno de juego, algo completamente normal en el primer partido de pretemporada para cualquier equipo. Pese a ser el primer test, el Extremadura intentó cuanto pudo presionar en campo rival y ser ese equipo intenso que arrasó en la segunda vuelta de la temporada pasada en Tercera RFEF.

El público no vio goles, pero sí los primeros destellos de su equipo, la segunda equipación en juego y a los nuevos fichajes. Pero no solo eso, sino que también presenció el reencuentro de Kike Márquez y Sabas con el Francisco de la Hera. El jugador y el entrenador del Zamora fueron dos piezas importantes para que el Extremadura UD consiguiese el ascenso a Segunda División, y el público supo agradecérselo durante el encuentro. Además, otro ex jugador del filial y que incluso llegó a debutar con el primer equipo azulgrana, Álvaro Romero, también estuvo la noche del sábado en el Francisco de la Hera defendiendo los colores del Zamora.