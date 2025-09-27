El Extremadura defiende el liderato y prolongar el pleno

Raúl Peña Almendralejo Sábado, 27 de septiembre 2025, 15:06 Comenta Compartir

El Extremadura defiende liderato en solitario por primera vez esta temporada. Y lo hace en un terreno complicado, ante un rival, el Águilas, que no sabe todavía lo que es perder y en un ambiente, el del estadio El Rubial, que puede ser importante en el transcurso del partido. Pero el equipo de Cisqui ha demostrado en este inicio de campaña que no se arruga en los momentos complicados y que tiene carácter de sobra para imponerse en cualquier escenario.

Los azulgranas empezaron perdiendo dos a cero en su primer partido y remontaron; en el segundo ganaron a domicilio ante más de 5.000 personas y la pasada jornada recibieron el golpe del empate ante el Yeclano en el minuto 80 y dos minutos después ya habían vuelto a marcar.

Ante el Águilas el cuadro de Cisqui va a tener una nueva oportunidad para exhibir esa fortaleza, aunque no lo tendrá fácil. El Águilas es un equipo hecho para luchar por los primeros puestos de la tabla y que aún no ha perdido tampoco. Los locales ganaron la primera jornada ante el Yeclano y han cosechado dos empates consecutivos.

Cisqui es consciente de los peligros del rival y espera que su equipo haga un partido serio para volver a Almendralejo con los tres puntos. «Siempre tienen un repliegue y un orden defensivo muy grandes. No podemos cometer errores porque en las transiciones son muy rápidos. Tenemos que estar muy concentrados y con balón esas vigilancias defensivas tenemos que tenerlas a la orden del día», manifestó el entrenador azulgrana en la previa del choque.

A todo eso hay que sumarle que el Águilas juega como local, lo que dificulta aún más el encuentro para el Extremadura: «En su campo son un equipo rocoso, muy fuerte y con las ideas muy claras. Creo que va a ser un partido bonito y muy competitivo por parte de los dos equipos. Intentaremos ir a buscar la victoria, porque es nuestra mentalidad».

El mediocentro Robe Moreno es el único futbolista que no podrá jugar el partido por lesión, ya que aún sigue recuperándose de su problema en el brazo. Los demás jugadores están disponibles para Cisqui, aunque el once inicial será muy parecido al que ganó al Yeclano, con la duda de si será Samu Hurtado o Tala el que comience el partido de titular.

Cisqui quiere que su equipo sea protagonista en El Rubial. El entrenador almendralejense es consciente de la dificultad de la categoría, por lo que aboga por ir a por la portería contraria desde el primer minuto para poder hacerle daño al rival. «Tenemos que proponer fútbol ofensivo porque si no en Segunda RFEF es muy difícil hacer goles porque todos los equipos están defensivamente muy preparados», sentenció Cisqui.

Así, el Extremadura quiere volver a ser el protagonista ofensivo del partido, como ya ocurrió ante el Yeclano, y estar más cerca de los tres puntos que le permitirían seguir en lo más alto de la clasificación y con pleno de victorias.

ÁGUILAS-EXTREMADURA Águilas Salcedo; Terranova, Sánchez, Ebuka, Uri Jové; Mario Abenza, Keita, Mateo; Pipo, Pedrosa y Christian Martínez.

Extremadura Robador; Fran Rosales, Ángel Cano, Carlos Cordero, Tala; Zarfino, Marco, Barace, Diego; Callejón y Frodo.

Árbitro Alejandro Martínez (valenciano).

Estadio y hora El Rubial, 18.30 horas.