El Extremadura continúa imparable y ya es líder en solitario

El Extremadura no para. En el mejor partido de la temporada hasta el momento, con una primera parte de muy alto nivel, se llevó ... su tercera victoria consecutiva ante un Yeclano que no pudo con el ímpetu azulgrana. La victoria ante su público le sirve para ser líder en solitario del Grupo IV de Segunda RFEF y para demostrar que va a ser un equipo duro de doblegar.

La máxima de Cisqui de que lo que funciona no se toca se vio reflejada en el 'once' inicial. El técnico no cambió a nadie del equipo titular con respecto al choque de la anterior jornada en Jaén. Así, Tala se quedó en el banquillo y Fran Rosales y Samu Hurtado fueron los laterales del equipo.

Los primeros minutos del Extremadura fueron un vendaval, encontraba una y otra vez la manera de hacerle daño al Yeclano, sobre todo por la banda derecha, con un Diego muy activo que fue un dolor de cabeza constante para Borao.

El mejor de los primeros 45 minutos en el Yeclano fue el portero. Acín fue clave para que su equipo se fuese al descanso con un empate en el electrónico. El que más lo intentó al principio fue Diego, pero la más clara la tuvo Frodo. El Extremadura aprovechó un fallo defensivo del Yeclano en la salida de balón para que Frodo se quedase completamente solo ante Acín. Con todo el tiempo del mundo para pensar, el delantero azulgrana eligió rematar por abajo y el guardameta le ganó la partida con una buena parada.

La verticalidad azulgrana no acabó ahí, pero de nuevo Acín se convirtió en un muro en otro mano a mano. Fran Rosales hizo una buena pared con Marco para plantarse solo, aunque algo escorado, ante el portero, pero de nuevo la bota izquierda de Acín se encontró con el cuero y se esfumó la opción de gol del Extremadura. Diego no quería ser menos y lo intentó desde el borde del área, pero el esférico se estrelló en el poste de la portería visitante.

Extremadura: Robador; Samu Hurtado, Ángel Cano, Cordero, Fran Rosales; Zarfino, Marco (Luis Nicolás, min 82), Barace, Diego (Usama, min. 70); Callejón (Álvaro Barrero, min. 70) y Frodo. 2 - 1 Yeclano: Acín; Borao, Fadel (Bianco, min. 65), Josema, Pedro Melli; Carrasco, Puri (Asier, min. 46); Xabi (Babacar, min. 85), Tudela, Domínguez (Ot Remolins, min. 85)y Álvaro (Totti, min. 65). Goles: 1-0: Carlos Cordero, min. 60. 1-1: Asier, min. 79. 2-1: Álvaro Barrero, de penalti, min. 82.

Árbitro: Javier Sánchez. Amonestó con amarilla a los locales Zarfino (22) y Álvaro Barrero (90); y a los visitantes Fadel (40), Carrasco (80), Acín (80).

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada del Grupo IV de Segunda RFEF en el Estadio Francisco de la Hera de Almendralejo. Unos 3.200 espectadores en las gradas.

La primera parte local fue excelsa, pero no tuvo premio. El único camino para llegar a la victoria era seguir la senda de los primeros 45 minutos. La diferencia en la segunda mitad se hizo más corta, pero el Extremadura siguió siendo mejor.

Después de muchas ocasiones claras, el conjunto almendralejense marcó el tanto en una acción que aparentemente no tenía peligro. Carlos Cordero aprovechó un centro en una falta muy lejana para marcar el primer tanto de la tarde con un cabezazo que dibujó una parábola imparable para Acín.

El gol no cambió mucho el partido: el Extremadura seguía siendo superior y el Yeclano apenas creaba peligro en la meta rival. Pero el fútbol es caprichoso y los azulgranas vieron cómo le empataban en una jugada inverosímil. Asier llegó justo a por el balón antes de que se fuese por línea de fondo e intentó un centro sin ángulo. El cuero se fue envenenando poco a poco hasta que acabó en el fondo de las mallas de la portería de Robador.

Pero el disgusto apenas duró unos segundos. En la jugada siguiente el Extremadura disparó a larguero por medio de Barace y en el rechace Carrasco hizo penalti al intentar despejar. Álvaro Barrero asumió la responsabilidad de chutar la pena máxima y no falló. El delirio se apoderó del Francisco de la Hera y el Extremadura consiguió el pleno de victorias que lo aúpa al liderato en solitario.