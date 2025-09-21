HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El Extremadura celebra uno de los dos tantos anotados este domingo frente al Yeclano. Alberto Lorite
Segunda RFEF

El Extremadura continúa imparable y ya es líder en solitario

Los azulgranas fueron superiores al Yeclano en el mejor partido de la temporada

Raúl Peña

Almendralejo

Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:50

El Extremadura no para. En el mejor partido de la temporada hasta el momento, con una primera parte de muy alto nivel, se llevó ... su tercera victoria consecutiva ante un Yeclano que no pudo con el ímpetu azulgrana. La victoria ante su público le sirve para ser líder en solitario del Grupo IV de Segunda RFEF y para demostrar que va a ser un equipo duro de doblegar.

