El Extremadura cae ante el San Roque y empata contra Xerez Deportivo

El Extremadura no pudo conseguir ninguna victoria en el triangular amistoso 'XXIX Trofeo San Roque' disputado en Lepe ante el equipo local San Roque de Lepe y el Xerez Deportivo. El equipo de Cisqui perdió el primer choque por tres a uno ante el San Roque y empataron en el segundo a cero ante el Xerez Deportivo. Los partidos de dicho triangular tenían una duración de 45 minutos cada uno.

En el primer envite de la tarde para los azulgrana no pudieron conseguir un resultado positivo. El gol de Miguel Núñez a los 2 minutos no sirvió de mucho, ya que el Extremadura vio cómo el San Roque de Lepe le daba la vuelta al resultado en poco tiempo. Los locales empataron diez minutos después y en el 23 de encuentro ya ganaban por tres a uno. En el segundo partido el Extremadura lo intentó, sobre todo a través de Callejón, pero no pudo con un Xerez Deportivo que se llevó un empate que fue clave en la final. El cuadro jerezano ganó al San Roque de Lepe en el último choque y se llevó la victoria final en el triangular 'XXIX Trofeo San Roque'. Más allá del resultado, el Extremadura siguió con su preparación para la competición que comienza en poco más de un mes. Cisqui hizo dos equipos para los dos partidos y repatir, así, esfuerzos y que todos los jugadores sigan con su puesta a punto de una manera óptima. El equipo está en plena pretemporada y para el cuerpo técnico es más importante que todos los jugadores evolucionen físicamente y asimilen los conceptos que quiere el entrenador que el resultado en sí.

En este triangular el Extremadura perdió ante el San Roque de Lepe, que juega en Tercera RFEF, y empató ante un Xerez Deportivo que va a ser uno de los rivales esta temporada en Segunda RFEF.