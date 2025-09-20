El Extremadura, en busca del pleno de victorias

El Extremadura buscará ante el Yeclano el pleno de victorias en este inicio de liga en Segunda RFEF. Tras ganarle en la ... primera jornada al Atlético Malagueño y hacer lo mismo en la segunda ante el Real Jaén, ahora quiere continuar con su buena racha. Los azulgranas van a contar con el factor campo a favor, un Francisco de la Hera que ya vibró en el primer choque liguero, y con la moral por las nubes tras la trabajada victoria de Jaén.

Delante tendrán a un Yeclano que perdió el primer partido ante el Águilas a domicilio y que consiguió sus primeros tres puntos la pasada jornada a costa del Melilla. Los murcianos son un equipo recién descendido que quiere volver a la Primera RFEF y que se presupone que será uno de los conjuntos que estará en la parte alta de la tabla a final de temporada. Eso sí, el equipo de Iván Martínez ha sido renovado esta campaña con respecto a la anterior y muchos de sus jugadores cuentan con varias temporadas a sus espaldas en Segunda RFEF.

Las buenas noticias para el Extremadura no acaban en los resultados obtenidos en las dos primeras jornadas. En la convocatoria para el partido entrarán por primera vez Miguel Núñez, pieza clave la temporada pasada en el ascenso de categoría, y Luis Nicolás, mediocentro que llegó este pasado verano. Además, Tala regresa al equipo tras cumplir un partido de sanción.

CD Extremadura: Robador; Fran Rosales, Ángel Cano, Carlos Cordero, Tala; Zarfino, Marco, Álvaro Barrero o Barace, Diego; Callejón y Frodo. - Yeclano: Acín; Borao, Pedro Melli, Josema, Jordán; Ismael, Carrasco, Cordero, Jorge Domínguez, Puri y Xabier Domínguez. Árbitro: Javier Sánchez (andaluz).

Estadio y hora: Francisco de la Hera, 18.00.

Pese a la vuelta de Miguel Núñez, el equipo va a ser prácticamente el mismo que ganó en Jaén, ya que Zarfino y Marco volverán a ser la pareja en el centro del campo. El único cambio que se prevé es el de Tala por Samu Hurtado, por lo que Fran Rosales volvería al lateral derecho y será Tala el que juegue en el lateral izquierdo. El que no estará en el choque será Robe Moreno, que sigue con su lesión en el brazo que le va a tener alejado de los terrenos de juego unas semanas y que aún no está entrenando con el grupo.

El técnico del Yeclano, Iván Martínez, tendrá a casi todo su equipo disponible para el encuentro en el Francisco de la Hera, con la excepción de Toni Jou, que será baja. El cuadro de Yecla viaja a Almendralejo con la intención de seguir con la senda que se marcó el equipo ante el Melilla y regresar a tierras murcianas con los tres puntos.

El entrenador del Extremadura, Cisqui, es consciente de que el partido va a ser complicado, ya que cree que el Yeclano es un equipo muy fuerte físicamente, pero espera que sus jugadores puedan demostrar en el terreno de juego que forman un equipo con confianza y con fe en lo que trabajan día a día. «Es un equipo rocoso, poderoso, ganador de duelos y muy sólido. Aprietan muchísimo, pero le digo a mis jugadores que tenemos que salir con la mentalidad ganadora. Tenemos que pensar en nosotros y en creer en nuestra propuesta», explicó Cisqui en la previa del encuentro ante el Yeclano.