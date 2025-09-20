HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Tala regresa al once del conjunto azulgrana tras perderse el último partido por sanción. CD Extremadura
Segunda RFEF

El Extremadura, en busca del pleno de victorias

El equipo azulgrana quiere seguir con su racha de resultados ante un Yeclano que llega tras ganar al Melilla

Raúl Peña

Almendralejo

Sábado, 20 de septiembre 2025, 14:14

El Extremadura buscará ante el Yeclano el pleno de victorias en este inicio de liga en Segunda RFEF. Tras ganarle en la ... primera jornada al Atlético Malagueño y hacer lo mismo en la segunda ante el Real Jaén, ahora quiere continuar con su buena racha. Los azulgranas van a contar con el factor campo a favor, un Francisco de la Hera que ya vibró en el primer choque liguero, y con la moral por las nubes tras la trabajada victoria de Jaén.

