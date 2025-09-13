El Extremadura, ante su primera salida exigente

Raúl Peña Almendralejo Sábado, 13 de septiembre 2025, 17:45 Comenta Compartir

El Extremadura tiene una salida exigente en su primer partido en Segunda RFEF lejos del Francisco de la Hera. Los azulgranas visitan al Real Jaén, también un recién ascendido que

quiere recuperar su sitio en el fútbol español. Los jienenses quieren olvidar la Tercera RFEF y asentarse en la categoría, después de varias temporadas sin poder ascender a la cuarta división del fútbol español. Los dos equipos son nuevos en esta liga, pero quieren ser protagonistas y van a intentar luchar por estar en los primeros puestos de la clasificación.

Los de Almendralejo acuden al partido con la sensación de que tienen que mejorar el nivel que ofrecieron en la primera parte ante el Atlético Malagueño, pero también con la certeza de que tienen recursos para ser mejor equipo, sobre todo tras su actuación en la segunda parte de ese mismo partido. La remontada ante el filial malaguista hace que el equipo de Cisqui viaje a Jaén con más confianza y sabiendo que es un equipo peligroso para el rival cuando juega con intensidad y carácter.

Cisqui va a contar con cuatro bajas seguras para el choque. Miguel Núñez y Luis Nicolás aún siguen recuperándose de sus lesiones y no estarán disponibles para el técnico azulgrana, tal y como ya pasó en la primera jornada. Además, esta semana Robe Moreno, que fue titular el domingo pasado, tuvo una caída en el entrenamiento y sufre una lesión en el brazo que le va a tener alejado de los terrenos de juego unas semanas. A estas tres ausencias se suma la de Tala, que vio la tarjeta roja ante el Atlético Malagueño y no estará en Jaén.

Así, el entrenador del Extremadura alineará a Samu Hurtado y trasladará a Fran Rosales al lateral izquierdo para suplir la baja de Tala. En el centro del campo, Marco Manchón ocupará el puesto de Robe Moreno y estará junto a Zarfino en la sala de máquinas.

Pese a las bajas, el técnico almendralejense cree que tiene una plantilla amplia y que los que jueguen de titular van a estar a la altura. «Estoy muy tranquilo porque hay mucha competencia y están todos preparados. Hay que estar preparados para los planes A, B y C», explicó Cisqui en la rueda de prensa previa al partido.

Cisqui espera que su equipo se parezca más al Extremadura que se vio en la segunda mitad ante el Atlético Malgueño. El entrenador admitió que ya ha tratado de subsanar los fallos y que jugadores y cuerpo técnico se van a centrar en ser un conjunto fuerte defensivamente y que intente ir a por el rival desde el primer minuto. «Nuestro planteamiento de toda la semana, una vez que corregimos los errores que tuvimos el domingo, es que el equipo sea agresivo, valiente y que vaya a por el partido», sentenció Cisqui.

Por su parte, el Real Jaén llega al choque tras empatar en su debut liguero a cero ante el Lorca Deportiva. El equipo de Manolo Herrero va a estar arropado por más de 5.000 espectadores en el estadio La Victoria en el estreno en casa en Segunda RFEF.

El equipo jienense consiguió enganchar a la afición la pasada campaña y esta temporada va a ser importante en el crecimiento social de un equipo que quiere volver a ser importante.

Al fútbol almendralejense le trae buenos recuerdos el estadio La Victoria. El Extremadura UD consiguió allí prácticamente su salvación en la temporada 2016-17, una permanencia milagrosa que fue la primera piedra para que el equipo azulgrana ahora extinto consiguiese una campaña después su ascenso a Segunda División. Casualmente, esa victoria del Extremadura UD consumó el descenso del Real Jaén, que no ha vuelto a salir de la Tercera RFEF hasta esta temporada.

REAL JAÉN-EXTREMADURA Real Jaén Rabanillo; Curro, Del Amo, Pavón, Serrano; Óscar Lozano, Adri, Caballero; Martos, Agus y Alberto Bernardo.

CD Extremadura Robador; Samu Hurtado, Ángel Cano, Carlos Cordero o Pardo, Fran Rosales; Zarfino, Marco, Diego, Barace; Callejón y Frodo.

Árbitro Miguel Cuadrado (murciano).

Estadio y hora La Victoria, 19.00 horas.