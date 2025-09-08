El Extremadura se aferra al carácter y la fe

El partido del Extremadura ante el Atlético Malagueño ha dejado muchas lecturas positivas en el cuadro de Cisqui. A nivel de la ... competición, empezar sumando tres puntos es quizá la más importante, pero ahí no termina todo. El equipo también demostró –y se demostró– que puede conseguir superar momentos muy complicados a base de garra y de fe.

La segunda parte ante el conjunto andaluz tuvo todos los ingredientes para que el conjunto almendralejense saliese del terreno de juego con la moral por las nubes y con la sensación de que va a ser complicado que se escapen puntos del Francisco de la Hera. «Estoy muy orgulloso del equipo porque nunca ha agachado la cabeza. Incluso con diez tenía el convencimiento de que el equipo iba a por el partido», destacó Cisqui en la rueda de prensa posterior al partido.

Eso sí, el Extremadura tuvo que atravesar un bache importante en la primera mitad, ya que el Atlético Malagueño fue mejor con balón, no dejó que los locales encontrasen su sitio en el partido y se fueron al descanso con una ventaja de dos goles. El Extremadura no pasó por un buen momento en los primeros 45 minutos, pero Cisqui quita hierro al asunto y cree que todos los equipos tienen problemas en cada partido y que lo importante es saber superarlos. «En los partidos hay situaciones complicadas y tenemos el derecho a tener errores o de tener un bajón, pero no tenemos el derecho de bajar los brazos y agachar la cabeza», explicó.

Marco y Álvaro Barrero cambiaron el partido saliendo desde el banquillo en la segunda mitad. El nivel de la plantilla del Extremadura es alto y Cisqui va a tener que dejar a jugadores importantes fuera del once cada jornada. El entrenador dejó claro tras el partido que todos los futbolistas van a tener su momento y que si el equipo quiere competir cada jornada necesita a todos al máximo, tanto a los titulares como a los suplentes: «Los jugadores han demostrado que todos van a ser importantes. Esa ha sido una de las claves».