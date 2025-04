El Cacereño, mucho más que un ensayo general

Bermu partirá, previsiblemente, en el once inicial.

J. Cepeda Cáceres Sábado, 14 de mayo 2022, 21:39

Mucho más que un ensayo general para los playoffs por el ascenso. En la última jornada de la liga regular, el Cacereño tendrá este domingo en el Alfonso Murube de Ceuta (12.00 horas) una cita de vital importancia para defender la segunda plaza con la que parte. Todo ello ante un rival que, del mismo modo, también necesita los tres puntos si quiere depender de sí mismo para firmar su clasificación para la segunda fase del campeonato.

A esta última cita de la temporada regular el Cacereño acudirá en cuadro. Algo que está siendo habitual en las últimas jornadas. Yael, sancionado, no podrá ser partícipe. En cuanto a los lesionados, serán baja Josín, Kamal y Espinosa. La buena noticia es que las dolencias de este último no revisten la gravedad vaticinadas en un principio, por lo que podría estar disponible la próxima semana en la provincia de Alicante para luchar por el ascenso a Primera RFEF. Luis Hernáiz, quien ultima su recuperación tras caer lesionado frente a Las Palmas Atlético hace un par de jornadas, podría ser reservado por el cuerpo técnico, pues en el seno del Cacereño no se quiere arriesgar.

Consciente de la importancia de los tres puntos, el técnico del Cacereño, Julio Cobos, prevé un partido sumamente competido «ante un rival que se está jugando mucho, igual que nosotros. Llegamos mermados en cuanto a efectivos, pero vamos a tratar de competir para traernos los tres puntos y asegurar esa segunda posición». Además, se prevé un buen ambiente en las gradas.

Asimismo, a pesar de las ausencias, Cobos confía en el buen rendimiento de su grupo de trabajo: «Salgan los que salgan, yo sé de antemano que vamos a competir porque nos estamos jugando ser segundos. Hay momentos en los que vamos a tener que pensar hasta dónde es conveniente arriesgar porque te puedes quedar sin algún jugador importante», explica.

Para confirmar esta segunda plaza, al Cacereño le bastará con ganar su partido o con firmar el mismo resultado que protagonice el Mérida. El equipo de la capital autonómica, que visita al ya descendido Las Palmas Atlético a la misma hora, está a dos puntos del conjunto verdiblanco. Sea como fuere, el Cacereño, como mínimo, tendrá aseguraba la tercera plaza. Para la cita en territorio norteafricano, el equipo verdiblanco recuperará al lateral Aguado y al portero Fran Martínez tras haber cumplido ambos sus respectivas sanciones.

Ya sea como segundo o como tercero, el Cacereño conocerá este lunes por la tarde el rival de semifinales de los playoffs por el ascenso a Primera RFEF. Una cita que se disputará en la provincia de Alicante. No obstante, los verdes no conocerán la sede del partido hasta el mismo lunes por la noche o incluso hasta el martes, teniendo en cuenta que la Federación Española de Fútbol ubicará cada eliminatoria en un estadio determinado dependiendo de las entradas que previamente solicite cada equipo para sus aficionados. Lo que sí es seguro es que al equipo de Cobos le valdrá en semifinales un empate en la prórroga para plantarse en la final.