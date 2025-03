Los abonados hacen cola para comprar los suplementos del Cacereño-Atlético de Copa

R. H. Cáceres Viernes, 29 de noviembre 2024, 18:26 | Actualizado 22:45h. Comenta Compartir

La de este viernes fue una jornada de colas en las taquillas del Príncipe Felipe. No importa que, a alguno que otro, los precios del ... partido de Copa del Rey le hayan parecido excesivamente caros. El trasiego de abonados que querían hacerse con algunos de los suplementos para el enfrentamiento ante el Atlético de Madrid no cesó durante todo el día, además pudieron adquirir dos entradas a precio de no abonado.

El horario será este sábado de 10.00 a 18.00 horas y los nuevos abonados que hayan aprovechado la promoción podrán también reservar su localidad y adquirir dos al mismo coste que el público general. Durante la jornada se produjeron algunos problemas en los servidores de la plataforma 'online' impidiendo que se pudiera realizar la operación a través de Internet, sin embargo finalmente se solventaron esas incidencias. Ese runrún en los exteriores del estadio no era ajeno a los jugadores del Cacereño ni a su entrenador, Julio Cobos, que reconocía que, por momentos, es complicado abstraerse de esa expectación. No le queda otra. Está en juego, ante el Illescas, la posibilidad de seguir en puestos de playoff: «Intento que pensemos solo y exclusivamente en el partido de liga. Es lo más importante para nosotros. Sé que es complicado porque aquí viene mucha gente para coger entradas, pero creo que los chavales están entendiendo perfectamente que tenemos un partido muy importante ante el Illescas. Después, ya pensaremos». Noticia relacionada Las entradas del Cacereño-Atlético de Copa, entre 70 y 105 euros para el público general Sobre el césped del Príncipe Felipe se medirán dos trayectorias diametralmente opuestas. El Cacereño, que acumula cinco jornadas sin perder, con tres victorias consecutivas, la última en La Fuensanta, ante el Conquense, por 1-4. El conjunto toledano espera romper una dinámica negativa de cinco derrotas consecutivas que le han relegado al antepenúltimo puesto. «Hemos sido capaces de ganar tres partidos seguidos, como al comienzo de la temporada, y nos gustaría que no pasase como en ese inicio. El equipo está en un buen momento y vamos a tratar por todos los medios de conseguir nuestra cuarta victoria consecutiva», explicaba Julio Cobos en sala de prensa. Cacereño: Nieves, Martínez, Javi Barrio, Crespo, Joserra, Clausí, Deco, Carrillo, Adri Pérez, Sancho y Chris. - Illescas: Germán, Chaves, Quintana, Revuelta, Jorge, Javi Gómez, Marcos Martín, Cheki, Borona, David López y César Gómez. Árbitro: Víctor Castellano Argüeso (cántabro).

Estadio y hora: Príncipe Felipe, 17.30 horas. Sobre el Illescas, el técnico del Cacereño avisa que es capaz de hacer las cosas muy bien, más allá de que ahora no se encuentre en su mejor momento: «Es un equipo que viene de malos resultados y que juega bien a fútbol, que le gusta tener el balón. Es intenso cuando pierde el balón y te presiona muchísimo. Tiene argumentos, tiene buenos futbolistas y hace un buen fútbol. Muchas veces los partidos se deciden por detalles y ahora, a ellos, no les está cayendo de cara». La única baja que tendrá el Cacereño será la de Viñuela, que presenta una microrrotura fibrilar que podría hacer que también descanse ante el Atlético de Madrid. Todos los demás estarán disponibles y Cobos avisa que no va a dosificar: «Voy a sacar al mejor equipo posible este sábado y, cuando termine el partido, intentaremos sacar a los mejores para ganar el partido contra el Atlético». El Illescas, por su parte, presenta varias bajas en su convocatoria. Hasta cinco futbolistas están lesionados.

