Duelo infernal para Cádiz B y Villanovense

Estrella Domeque Villanueva de la Serena Sábado, 9 de noviembre 2024, 21:15 Comenta Compartir

No es una final, pero sí se antoja como una oportunidad única para soltar ese pesado lastre de una primera victoria que no llega. No obstante, el invitado de este domingo a la casa del Villanovense es el colista, un Cádiz B con las mismas urgencias que los serones, aunque con la salvedad de que los gaditanos sí han celebrado ya un primer triunfo que se le sigue negando a los de Alberto Cifuentes.

«Será que soy muy optimista, pero yo veo muy bien al equipo», dice el técnico local, que afronta un partido especial debido a su trayectoria en el cuadro cadista. «Ha sido mi club los últimos nueve años como jugador y tres años y medio como entrenador», recuerda el manchego, que reconoce tener un cariño especial por el Cádiz. Sin embargo, incluso sus hijos irán este domingo con el Villanovense. «Son muy pequeños, pero me dijeron 'el domingo vamos a verte, papi, pero vamos a animar al Villanovense, al Cádiz ya no lo animamos'», contaba como anécdota en la previa del partido. Con ese mismo espíritu infantil lo vive él. «El Cádiz me ha dado la oportunidad de debutar en Primera y de debutar como entrenador, estoy muy agradecido, sobre todo al presidente Manuel Vizcaíno y a toda la gente que me quiere allí», expresa antes de dejar claro que pasa página rápido y que ahora mismo se siente «muy villano».

Ahora mira al Cádiz B desde la distancia y dice ver más juventud de la que había en su etapa allí. Ahora destaca algunos con mucho talento como Borja, Peter o Víctor Aznar. «Ahora es un poco más fuerte defensivamente, igual no arriesga tanto; tienen jugadores rápidos y con cierto talento, pero es verdad que es un equipo muy joven e igual le falta algo de experiencia», analiza sobre el que fuera su equipo.

Al filial cadista le falta experiencia, mientras que al Villanovense le faltan efectivos. Ocho bajas tendrán los serones este domingo; una friolera cifra a la que casi parece acostumbrado Cifuentes, que incluso bromeaba sobre el tema en la previa. «Tenemos muchas bajas y entonces es más fácil hacer el 11 porque lo que tenemos es lo que hay», explicaba con risa que dejaba a entrever cierta resignación.

No obstante, dice tener que elegir entre lamentarse o ver la oportunidad. Y ha optado por lo segundo. «Hemos conocido a Plácido que, de momento, lleva partidos excelentes, es un jugador que todavía no había debutado y para mi gusto el otro día fue el mejor en Torremolinos», afirma sobre el joven central que se ha hecho hueco en el once ante las numerosas necesidades en defensa.

Y los problemas crecen en ese sentido no solo por la larga nómina de lesionados. Esta semana Cifuentes pierde también a Iván Robles por sanción. En la enfermería siguen Olmedo, Lobato, Javi Sánchez, Sergi Brunet, Riquelme, Adighibe y Collazo.

Villanovense: José Andrés; Benji, Ruymán, Placi, Carlos Daniel, Pajuelo, Joaquín, Abreu, Christian Díaz, Farrell y Viti. - Cádiz B: Aznar; Barea, Viciana, Morata, Julio, Nacho, Bastida; Javi Romano, Chikola, 52'), Borja Vázquez y Denia. Árbitro: Carlos Castell Orozco (castellanomanchego).

Estadio y hora: Municipal Villanovense, 12.00 horas.

Una interminable lista que hace que aparezcan otros nombres, no solamente el de Plácido. Así, el técnico manchego destaca al juvenil Viti, que sigue sumando minutos en ataque, «es un gran revulsivo»; también está ganando protagonismo Óscar, «un gran centrador», y el joven Álvaro Domínguez, «que ya tuvo minutos en otro día, aunque fue en la izquierda». Todos ellos, dice, están igual de implicados que los demás.

De cara a este domingo, eso sí, lo más complicado para Cifuentes será montar una línea defensiva para la que casi no tiene efectivos. Es probable que deba retrasar a Benji al lateral y que Carlos Daniel vuelva a escorarse también al carril contrario.