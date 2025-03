Duelo de colistas en el Emilio Macarro entre el Montijo y el Mensajero

R. H. Badajoz Sábado, 17 de febrero 2024, 20:17 Comenta Compartir

Si hay un partido en el que el Montijo puede reengancharse a la lucha por la permanencia es el que se disputa este domingo, a ... partir de las 12.00 horas, en el Emilio Macarro. Los rojinegros reciben al Mensajero, equipo con el que pugna para cederle el farolillo rojo de la clasificación en un partido al que ambos conjuntos llegan igualados a 19 puntos. En los dos casos, lo afrontan con esperanzas renovadas después de encadenar varios resultados positivos que les han permitido aferrarse a una salvación que oteaban en un lejano horizonte y que ahora tienen a siete puntos. Canarios y extremeños llevan una trayectoria relativamente paralela. No en vano, los visitantes, que hasta el 7 de enero no consiguieron su primer triunfo (4-1 ante el Guadalajara), encadenaron seis encuentros sin conocer la derrota, sumando tres victorias y tres empates para insuflar algo de oxígeno a sus aspiraciones. Pese a ello, los palmeros siguen sin ser capaces de romper el maleficio fuera de la isla, ya que tras cinco meses de competición aún no han sumado tres puntos lejos de su campo.

Los rojinegros, por su parte, tratan de abstraerse de una delicada situación institucional que llevan arrastrando desde los albores del curso y en las últimas fechas han sorprendido doblegando al Numancia y al Illescas (líderes en esos momentos) y posteriormente al llevarse el derbi ante el Villanovense. No pudieron sacar nada positivo de su visita al filial del Getafe en su último enfrentamiento, uno de los locales más duros del grupo 5 de Segunda RFEF, pero volvieron a poner contra las cuerdas a otro de los aspirantes a meterse en playoff, que desniveló la balanza en el cuarto de hora final. Jesús Acevedo, que se hizo con las riendas del club montijano de manera atropellada sustituyendo a Emilio Tienza tras su dimensión, llegó apenas unos días antes del duelo ante los madrileños y tras poder completar su primera semana de trabajo se estrena en casa ante su afición.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión