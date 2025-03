Los dos próximos fichajes del Badajoz, cuestión de horas

No se harán esperar mucho las dos próximas incorporaciones del Badajoz. Según comentó el director deportivo blanquinegro, Gudi, este jueves podría hacerse oficial una de ... ellas. La otra está a expensas de que regularice su situación y rescinda el contrato que le une con su actual club. Todo apunta a que se trata de Miguel Núñez, uno de los capitanes del conjunto extremeño en la campaña 2021/22 y que no continuó por desavenencias con los gestores de Lanuspe. Al ser interpelado por el futbolista de Siruela, Gudi se limitó a responder: «tranquilidad». El Eldense ha dejado sin dorsal al centrocampista extremeño de 36 años que fue clave en el ascenso del conjunto catalán a Segunda el curso pasado. El Recreativo de Huelva también se ha interesado por hacerse con sus servicios.

Los dos próximos refuerzos que están al caer son un central y un perfil de jugador polivalente, según comentó el director deportivo. Las prioridades para completar el plantel serían dos delanteros y un mediocentro.

En el capítulo de presentaciones, este miércoles fue el turno de Carlos Cordero, que amplió su vinculación con el conjunto blanquinegro tras el descenso. El zaguero almendralejense de 26 años fue una pieza clave para los tres técnicos del curso pasado, disputando 34 partidos, 30 de ellos como titular, alternando su rol como central y lateral zurdo por las bajas. Tras la marcha de Edu Sánchez, el club no reforzará el flanco y Cordero volverá a ser una opción para cubrir esa posición en el esquema de David Tenorio. Respecto a su preferencia en ese sentido, no se moja, «lo que el míster considere».

Reconoce que se encuentra mejor físicamente que el curso pasado y que este verano contaba con que llegaría la llamada desde el Badajoz. Y no lo dudó, porque «me dieron toda la confianza y para un futbolista eso es lo más importante».