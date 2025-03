El Don Benito firma el descenso a Tercera División

"Puede que merezcamos el descenso porque no nos da para más”

Manolo Martínez, entrenador del Don Benito desde octubre, no se escondió ante el desenlace del descenso a Tercera División: “Lo primero que quiero es pedir disculpas a la afición. Lo sentimos por ellos. La directiva y el pueblo tampoco se merecían el descenso, pero si estábamos en esta situación a estas alturas y después de este resultado, puede que merezcamos el descenso, porque no nos da para más. El regreso será muy amargo para todos, pero asumimos las consecuencias". “Salimos a ganar el partido. Tuvimos dos ocasiones de gol claras, pero no terminan de entrar y luego regalamos el gol al rival. Ése es el síntoma claro de que no te da. Quizá un gol al inicio, con esas ocasiones, seguramente habría cambiado mucho la cosa. Ellos, estando por delante en el marcador, se sintieron felices y disfrutaron más. No fuimos capaces de solventar la situación y, cuando metes un gol, vuelves a tener otro error infantil, con lo cual prácticamente ya se acaba todo”, concluyó.