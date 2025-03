El derbi no colma las aspiraciones de Coria y Cacereño pero deja cierto consenso

El de este domingo en La Isla fue el derbi de las reticencias, las reservas y la incertidumbre. En el Cacereño, porque era ... una incógnita cómo le afectarían las emociones fuertes vividas apenas 72 horas antes en la eliminatoria copera ante el Atlético de Madrid. Julio Cobos se veía obligado a plagar de rotaciones su once para no sobrecargar a algunos de sus futbolistas, que finalizaron el choque del torneo del KO extenuados.

Solo Diego Nieves, Adri Crespo, Merencio, que como el jueves pasado marcó, y el capitán Clausí repitieron. El técnico de Valdehornillos fue rotundo cuando se le exhortó por el cansancio, «no», interrumpió, porque considera que ni siquiera a los que volvieron a ser titulares se les notó cualquier síntoma de desgaste, «creo que no se ha reflejado», esgrimió. De hecho, le dio la vuelta al análisis para ensalzar el rendimiento de quienes entraron a escena y que en muchos casos no han gozado de continuidad a lo largo del curso.

«Hemos cambiado a mucha gente, me voy contento con eso, porque los que han salido que son menos habituales han dado el 200%, han jugado bien, han querido y nadie estaba cabreado». Las particularidades de un exigente guion le han permitido dar rodaje a actores secundarios de cuyo papel está más que conforme, «ha sido de los mejores partidos que hemos hecho fuera de casa esta temporada, pero el fútbol hoy no nos ha premiado con una victoria, quizás en otros partidos hemos merecido menos y hemos conseguido ganar».

Y eso que las dudas rondaban irremediablemente en la cabeza de Cobos, inquieto por el efecto de la resaca de un momento histórico en su vestuario. «Teníamos mucho respeto a este partido después de lo vivido en Copa, sobre qué manera teníamos de afrontarlo y ha sido muy bueno». Lamentó no haber podido aprovechar un buen primer tiempo de los suyos y cierta endeblez de sus rivales para llevarse mayor botín al descanso para gestionar la ventaja con mayores garantías. «Hemos hecho jugadas de mérito para tener un marcador más amplio».

El Coria también afrontaba el duelo de rivalidad regional con cierto recelo, en su caso por la situación clasificatoria, partiendo en descenso, pero sobre todo por la escasez de efectivos; con hasta siete bajas concurría la escuadra del Valle del Alagón, adquiriendo peso específico gente joven como Dominique, con muchas virtudes, pero sin la picardía y el poso de hombres como Manchón, a los que echan de menos. Rai Rosa, que tuvo que seguir la evolución de sus futbolistas desde la grada por sanción, coincidía en la lectura del derbi de su homólogo, «por ocasiones ellos han sido superiores», de hecho, reconoció que se marcha satisfecho con el punto tras lo acontecido, sobre todo a tenor de lo mostrado por los celestes hasta el descanso. «En la primera parte no hemos estado en el campo y ellos jugando a medio gas estaban siendo muy superiores».

En el intermedio, el preparador cacereño leyó la cartilla a su plantilla, «la charla ha sido intensa, pero sobre todo he incidido en que lo que trabajamos durante la semana hay que hacerlo y en la primera parte no hemos hecho nada». Y reveló que la palabra que usó para prender la mecha de la reacción y espolear a los suyos fue «acojonados». Surtió efecto, «les he tocado el orgullo a cada uno y se ha visto un Coria diferente». La intensidad se incrementó y empezaron las dificultades para el Cacereño, mucho más incómodo, lo cual permitió a los caurienses explotar sus virtudes, entre ella la pizarra del balón parado, lo cual propició el tanto de Gonzalo.

El preparador extremeño se ha fijado como objetivo para las jornadas que restan antes del parón sumar 20 puntos, independientemente de la posición que ocupen (ahora están en playout). Resistir, aprovisionarse el zurrón en la tabla y esperar a Navidad para recuperar piezas claves y fichar a un lateral, prioridad absoluta en el mercado invernal.