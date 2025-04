David Tenorio: «He sido muy feliz en Badajoz y por eso estoy aquí»

Manuel García Badajoz Martes, 20 de junio 2023, 21:40 | Actualizado 22:35h. Comenta Compartir

Horas después del fatídico descalabro en Córdoba, David Tenorio rumiaba en su cabeza todo lo acontecido, «no hay día que no me levante pensando en ... esa oportunidad perdida», narra. Le daba vueltas a lo que no funcionó, con ese regusto amargo de un desenlace «que mancha mucho y ensucia el proceso».

Se descargaba de esa losa al enfocarse en los cuatro triunfos en diez partidos, «que no son números de descenso» y reparaba en el respaldo absoluto de la propiedad y de una afición que incluso después de la caída a los infiernos le ha hecho llegar su apoyo. «Hay gente que se ha puesto en contacto conmigo por diferentes vías y tengo la sensación de que desde el principio he calado bien». Cuando dejaba atrás Badajoz hace 20 días, resonaba en su mente la celebérrima frase que acuñaron el poeta Félix Grande y Joaquín Sabina: «Al lugar en el que has sido feliz no debieras tratar de volver». Pero no es un hombre de convencionalismos ni que funcione a base de clichés y su corazón, de algún modo, había tomado las riendas para decidir su futuro de cara a la próxima temporada. Y las negociaciones fluyeron, «todo ha sido muy sencillo, el Badajoz quería que viniese, yo quería venir y aquí estoy». La química entre ambas partes ha sido más que evidente. Noticia Relacionada Guzmán reconoce que aún no sabe si el filial saldrá a competir Repitió en varias ocasiones que se ha movido por sensaciones y emociones a la hora de decantarse por seguir al frente del vestuario pacense: «He sido muy feliz en Badajoz y por eso estoy aquí. Esos tres meses fueron muy intensos, me hicieron crecer a nivel personal y profesional». El descenso no ha sido óbice para que apuesten por él como punta de lanza del proyecto, y eso «es algo que refuerza muchísimo». Respecto a la confección de la plantilla no especificó la cantidad de jugadores que se espera que continúen, pero varios tienen ofertas encima de la mesa para conocer la disponibilidad. «Gudi está siendo muy activo pero al mismo tiempo paciente, dando espacio y tiempo. Hay que ser cautos, hacer un seguimiento y un estudio del mercado». El director deportivo blanquinegro insistió en lo que ya adelantó en su puesta de largo en cuanto a la idea inicial de contar con 18-20 futbolistas, jugando con opciones sub-23 pero, sobre todo, que «sean competitivos de verdad, que es lo que demanda el cuerpo técnico, que vengan con hambre». Al preparador granadino no le preocupa la cantidad de efectivos, porque manejar un plantel corto permite tener a todos enchufados y apuesta por una fusión de un perfil más específico y otro más universal, polifacético, que le proporcione esa flexibilidad táctica que tanto ha exhibido. Aunque sí hay aspectos que no admiten laxitud y que serán vertebrales, confiriendo al equipo una identidad inquebrantable, «ser competitivos en cualquier campo, mostrándonos capaces de ganar en todas las situaciones. Lo único que prometo a la afición es que nos vamos a dejar la vida y que vamos a ser un equipo reconocible, con los valores de un club humilde, de trabajadores, de cultura del esfuerzo, aguerrido y atrevido». Templanza y paciencia fueron dos términos muy repetidos en todo lo que rodea a la toma de decisiones. «La plantilla se podría cerrar ahora mismo, pero la exigencia por nuestra parte debe ser en un porcentaje elevado, no podemos firmar por firmar», expuso Gudi. Tenorio se ha comprometido por una temporada y, aunque posee una cláusula de renovación automática, prefirió pasar de puntillas sobre ese asunto, escudándose en su mentalidad cortoplacista, especialmente tratándose de un proyecto que se encuentra en un estado tan embrionario. No varió demasiado su discurso a la hora de plantearse retos como el ascenso. «El proceso va a ser largo, hay que ir poco a poco, aplicar sentido común. Tenemos dos jugadores, no se puede hablar de un objetivo que no sea la construcción de la plantilla». Tenorio informó de que se baraja el 18 de julio como fecha para el inicio de la pretemporada. Confirmó que seguirá con el mismo equipo de trabajo que le acompañó el curso pasado, «fue la única exigencia que puse a Gudi», reconoció el preparador andaluz en su comparecencia. Además, reiteró la transversalidad en la gestión por parte de todos los integrantes del organigrama, un punto de partida que será clave en una transición que, en palabras de Tenorio, será «lenta, tranquila, madurada, sensata y con sentido común». Esa parte de la alocución provocó el asentimiento de Gudi, al que se le escapó un «sí» espontáneo. «Soy un trabajador de club más, creo en el liderazgo compartido, no soy un líder autocrático ni dictatorial», concluyó el entrenador del Badajoz.

