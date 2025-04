David Tenorio, confirmado como entrenador del Badajoz

Quedaban pocas dudas acerca de quién iba a ser el inquilino del banquillo del Badajoz esta temporada. Especialmente tras la rueda de prensa de presentación ... del nuevo director deportivo, en la que José María Pozo, Gudi, fue muy explícito sobre su apuesta cerrada por la continuidad de David Tenorio. Insistió en varias ocasiones que, aunque había contactado con varios candidatos, su única prioridad era el técnico granadino. «Solamente he tenido un nombre en mi cabeza y sobre mi mesa, aunque he tenido conversaciones con mucha gente. Mi apuesta es David Tenorio», explicó durante su comparecencia. Tanto es así que, el pasado martes, desveló que la oferta de renovación ya estaba en manos del interesado y que era cuestión de horas, o a lo sumo días, que se pudiera hacer oficial. Y en la mañana de este jueves llegó el anuncio en las redes sociales del club.

Tenorio recaló en el vestuario blanquinegro a finales de marzo del pasado curso, cogiendo las riendas del equipo en la jornada 29, con el Badajoz metido en puestos de descenso y a un punto de la salvación, pero con un bloqueo de juego y resultados que no invitaba precisamente al optimismo. Sustituía en el cargo a José María Salmerón (que a su vez había relevado a Isaac Jové), cuyo mensaje ya no calaba en el seno de la escuadra pacense, cada vez más desconectada y ávida de aire fresco. El desgaste parecía evidente y la directiva decidió dar un golpe de timón, ya que no comulgaba con el estilo del preparador almeriense. «La propuesta de la propiedad a la hora de afrontar los partidos no se estaba dando. Dentro del club veíamos que no nos creíamos capaces de ser protagonistas y salir a buscar los partidos y morir por algo, ese fue el peso real. No venimos a eso, venimos a ser atrevidos», argumentó el por entonces director deportivo, Patricio Arana, cuando presentó al nuevo preparador de la escuadra extremeña.

El revulsivo de la llegada de Tenorio se cristalizó de inmediato con un triunfo balsámico en casa ante el Unionistas (2-1), con remontada incluida, que permitía coger cierto impulso indispensable. Sin embargo, el cambio de tendencia no se produjo y a ese triunfo le sucedieron tres derrotas consecutivas que volvían a poner a los extremeños al borde del abismo.

La irregularidad, como ha ocurrido en el resto de la campaña, ha sido la nota predominante en el periplo del técnico andaluz al frente del equipo, alternando partidos de muchos quilates, como el 3-0 frente al Fuenlabrada, con tropiezos sonados como el cosechado ante el Ceuta (3-0).

La falta de eficacia, cierto componente de mala suerte, las bajas, gestionar una plantilla corta y las decisiones arbitrales compusieron el compendio de circunstancias agravantes que empujaron a los pacenses hacia el pozo. Demostraron orgullo y casta en muchos encuentros y dejaron contra las cuerdas a rivales de altura como el Racing de Ferrol y el Linares, pero fuera de su feudo los números del Badajoz eran paupérrimos y terminaron siendo decisivos en la pérdida de categoría.

El balance de Tenorio como entrenador blanquinegro es de seis derrotas y cuatro victorias. Su apuesta por un fútbol valiente y atrevido, la variabilidad táctica y en las alineaciones y su vertiente motivadora han sido algunas de las principales credenciales para liderar el proyecto con el objetivo del regreso a Primera RFEF.

Tenorio, que mantendrá el mismo cuerpo técnico, firma por una temporada y cuenta con una opción de renovación automática en caso de que logre el ascenso a la tercera categoría.

Con los dos pilares principales de la parcela deportiva ya operativos, el Badajoz está a pleno rendimiento en el trabajo concerniente a la confección del plantel con unos 800.000 euros de presupuesto como punto de partida, tal y como anunció Patricio Arana.