HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo, 14 de septiembre, en Extremadura?
Currás marca el segundo de la cuenta del Coria ante el Getafe B. KARPINT
Segunda RFEF

El Coria tira de efectividad para sumar su primer triunfo

Jaraíz, Currás y Marcos Bautista marcaron para los celestes

Clemente Ramos

Coria

Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:04

El Coria estrenó su casillero de puntos tras llevarse la primera victoria de la competición liguera ante un Getafe B que, como todos los filiales, ... quiso siempre tener el balón y generar ocasiones en la portería de Loscos. La buena defensa y la puntería de los atacantes celestes terminaron siendo determinantes para el resultado final.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El hijo de Vara se casa en Mérida
  2. 2 Muere un motorista de 50 años tras salirse de la vía en la BA-079
  3. 3 Muere atragantada por un pinchito en la feria de Guadiana
  4. 4 Estos son los mayores morosos extremeños con Hacienda
  5. 5 Vuelven los 40 grados: Extremadura afronta una nueva subida de temperaturas
  6. 6 China quiere comerse las cerezas del Jerte
  7. 7 Homenaje motero en Badajoz a Marcos, el joven fallecido en accidente
  8. 8

    Un lugar para perderse en Mérida
  9. 9 Hallan un cadáver en un coche una semana después de la desaparición de un vecino de Cañamero
  10. 10 Herida una mujer tras ser atropellada en Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Coria tira de efectividad para sumar su primer triunfo

El Coria tira de efectividad para sumar su primer triunfo