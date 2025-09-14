El Coria tira de efectividad para sumar su primer triunfo

El Coria estrenó su casillero de puntos tras llevarse la primera victoria de la competición liguera ante un Getafe B que, como todos los filiales, ... quiso siempre tener el balón y generar ocasiones en la portería de Loscos. La buena defensa y la puntería de los atacantes celestes terminaron siendo determinantes para el resultado final.

Reforzado en su moral tras imponerse en la tanda de penaltis ante el Jaraíz en la Copa Federación, el Coria buscaba su primera alegría tras la decepción del debut ante el Rayo Vallecano B. Frente a otro filial, el encuentro no pudo empezar mejor para los jugadores de Rai Rosa. Apenas transcurridos cuatro minutos, Álex Jaraíz abrió el marcador con un certero remate de cabeza a centro medido de Dawda desde la derecha.

El tanto llegó en el primer acercamiento al área del filial azulón, que comenzó a monopolizar la posesión y a generar algo de peligro con disparos lejanos que obligaron a intervenir a Loscos.

CORIA Loscos; Currás (Benji, min. 67), Gonzalo, Álvaro Domínguez, Jacobo; Dawda (Juanjo Chavalés, min. 63), Marcos Bautista, Adri Pérez (Mba, min. 53), Javi Tapia, Álex Jaraíz (Hugo López, min. 53); e Iván Ramos (Mercadal, min. 63). 3 - 0 GETAFE B Jorge Benito; Ismael (Mestanza, min. 46), Lucas Laso, Vilaplana, Gorka (Surkov, min. 72); Damián (Yassin, min. 46), Solozábal; Rubi (Buba, min. 64), Riquelme, Molina (Carlos León, min. 64); y Joselu. GOLES 1-0: Álex Jaraíz, min. 4. 2-0: Currás, min. 63. 3-0: Marcos Bautista, min. 75.

ÁRBITRO Sevillano Marín (Comité Andaluz). Expulsó con cartulina roja directa al jugador del Getafe B Joselu (min. 84). Mostró tarjeta amarilla a los locales Adri Pérez, Marcos Bautista, Mba y Benji y a los visitantes Ismael, Damián y Yassin.

INCIDENCIAS La Isla, 800 espectadores.

Superado el ecuador de la primera mitad, el autor del gol, Álex Jaraíz, encendió las alarmas al caer lesionado y requerir la atención médica del club. Se recuperó tras la pausa para la hidratación, que coincidió con la acción y sirvió para que los pupilos de Rai Rosa tomaran oxígeno y lograran frenar el ritmo del conjunto visitante. Un dato: hasta ese momento había forzado cerca de siete saques de esquina.

Justo en una rápida transición tras uno de esos córneres, Dawda tuvo en sus botas el segundo gol. Su internada por la izquierda fue desbaratada por Lucas Laso. La jugada animó al cuadro cauriense, que volvió a inquietar a la meta rival con un disparo lejano de Marcos Bautista que repelió con apuros el guardameta Jorge Benito. Fue la última jugada de la primera parte.

La segunda mantuvo la tónica del acto inicial, con un remate de Riquelme en un córner como primera ocasión clara del Getafe B. El equipo celeste, fiel a su plan, seguía buscando los contragolpes, aunque esta vez dio un paso adelante y encontró premio. Currás probó fortuna desde la frontal y su disparo, desviado por un defensa azulón, terminó en el fondo de la red para establecer el 2-0.

El tanto encarriló definitivamente la victoria para el conjunto cauriense, que con la entrada de Mercadal y Juanjo Chavalés ganó solidez defensiva y mayor frescura en las transiciones.

Todavía quedaba tiempo para la sentencia, que llegó en las botas de Marcos Bautista. El centrocampista ejecutó con precisión una falta lateral que sorprendió a Jorge Benito y supuso el 3-0 definitivo.

A partir de ahí, el filial azulón bajó los brazos y sólo aguardó el pitido final del colegiado Sevillano Marín. Antes, sin embargo, Joselu empañó ese tramo final con una agresión que le costó la tarjeta roja directa, reflejando en una simple acción la desesperación de su equipo ante el buen hacer ofensivo y defensivo de los pupilos de Rai Rosa, que mostraron una efectividad extraordinaria.

Con esta victoria, el Coria suma tres puntos de seis posibles y encara una semana exigente, con cita de Copa Federación ante el Toledo y un nuevo compromiso liguero frente al Conquense.