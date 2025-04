El Coria se pliega ante el ya casi campeón

Isma Corregidor Guadalajara Sábado, 5 de abril 2025, 22:57 Comenta Compartir

Nueve semanas después, el Coria volvió a quedarse sin sumar. Su racha exitosa se rompió en un escenario, el Pedro Escartín, donde solamente el Adarve ha sido capaz de sumar, y el Tenerife B de marcar. El Guadalajara, a punto de cantar el alirón, maniató a la escuadra cauriense con una gran presión y acabó derrotando al elenco de Rai Rosa con dos acciones al contragolpe.

Lejos de amilanarse ante los impresionantes números del equipo alcarreño en su campo, el preparador del Coria planteó un esquema muy ofensivo. Con el capitán Sergio Gómez como único mediocentro, por detrás de tres mediapuntas, con Mariano y Manchón como dupla en punta. El objetivo era claro, buscar al líder en su campo, y jugar muy vertical ante la presión del líder, al que quitó el balón.

El partido estuvo más en lo que quiso el Coria que el Guadalajara, al tener más pelota y presencia en campo rival el equipo cauriense. Sin embargo, cuando todavía no había pasado apenas nada, salió a relucir la enorme pegada local para adelantar al conjunto de Pere Martí en el marcador. A los doce minutos, tras una larga conducción de balón por el perfil diestro, Darío remató desde la frontal del área. El lanzamiento cruzado, tras tocar en Alonso, entró junto al palo diestro de la meta de Kellyan, a media altura.

Por detrás en el marcador, el Coria no acusó el golpe. El equipo de Rai Rosa ganó metros sobre el césped y el juego pasó a desarrollarse en la mitad del campo en la que defendía a gran nivel el líder. A pesar del dominio de la escuadra cacereña, el Guadalajara defendió muy bien el área, y no permitió al equipo cauriense pisarla, por lo que los jugadores de Rai Rosa se vieron obligados a chutar desde fuera. Así lo intentaron en el primer tiempo Maffeo y Nando Copete, que no remataron entre los tres palos. El que sí lo hizo fue Manchón, con un cabezazo a centro de Nando Copete que repelió con muchos apuros el meta Amador.

El segundo tiempo resultó mucho más plomizo. De inicio, el líder buscó sentenciar el partido. Con más intención, el equipo de Pere Martí jugó más arriba, pero solamente tuvo una ocasión por mediación del Pichichi Cañizo, que repelió bien Kellyan. Pero muy pronto, el equipo morado empezó a dormir el partido. Aunque le dio el balón al Coria, no permitió su avance merced a una presión muy alta. Los jugadores del equipo cauriense se vieron obligados a tocar en horizontal, y, sobre todo, en campo propio, sin ser capaces de asomarse al área rival. Salvo un centrochut de Juanjo Chavalés que atrapó sin problemas Amador, nada hicieron los jugadores de Rai Rosa ante la meta rival en la segunda mitad.

GUADALAJARA Amador; Cera, Ablanque, Gallardo, Julio Martínez; Pablo Rojo (Toño Calvo, min. 62), Tavares, Darío; Manu Ramírez (Unax, min. 68), Cañizo y Neskes (Christian, min. 68). 2 - 0 CORIA Kellyan; Maffeo (Asiel, min. 81), Iñaki León, Gonzalo, Alonso; Sergio Gómez; Nando Copete (Dominique, min. 68), Telles (Cedenilla, min. 72), Juanjo Chavalés (Piochi, min. 81); Manchón (Mercadal, min. 72) y Mariano. GOLES 1-0: Darío, min. 12. 2-0: Ablanque, min. 86.

ÁRBITRO Carrero Romera (Comité catalán). Amonestó a los locales Pablo Rojo y Ablanque y a los visitantes Alonso, Gonzalo, Maffeo, Juanjo Chavalés y Dominique.

INCIDENCIAS Pedro Escartín, 5.428 espectadores.

Visto que el partido se le iba con más pena que gloria, el técnico del cuadro cacereño planteó una defensa de tres en el tramo final, que acabó resultando un suicidio. Al contragolpe, el Guadalajara tuvo tres ocasiones muy claras para sentenciar el partido, y, al final, en la última, lo logró. Tras un córner, Tavares remató desde fuera del área, desviando lo justo Ablanque para despistar a Kellyan y dar carpetazo al partido.