El Coria mide sus dudas con las del Sanse

No es que el Coria esté haciendo una mala primera vuelta. En realidad, está alcanzando los guarismos que se marcó a principios de temporada. ... Estos son llegar a los 20 puntos al final de este tramo inicial. Suma 17 y aún quedan dos partidos para llegar al ecuador. Sin embargo, hay cosas que no le están gustando Rai Rosa. Una es la cantidad de goles que está encajando su equipo. Y otra, la actitud en ciertos compases de los encuentros. Dice que no se pueden repetir, bajo ningún concepto, los primeros 45 minutos del último día ante el Cacereño. Y menos este sábado en San Sebastián de los Reyes, donde se enfrentará a un rival de la zona baja de la tabla. Los extremeños, en puesto de playout, solo sacan un punto a los madrileños.

La preparación del equipo esta semana no ha sido sencilla. Con varias bajas importantes, Rai Rosa ha tenido que hacer «malabares» para planificar los entrenamientos. Manu y Juanjo Rubio continúan lesionados, mientras que Mancha se suma a la lista tras sufrir un esguince de tobillo el miércoles. El Sanse es un grande en horas bajas, pero con potencial para reaccionar en cualquier momento. El entrenador del Coria reconoce que es un equipo con calidad y buenas individualidades, aunque comparte problemas defensivos similares a los de los extremeños: «Es un equipo que recibe bastantes goles, como nosotros, pero también es muy bueno con el balón y tiene jugadores desequilibrantes. Estaba diseñado para estar más arriba en la clasificación» . El Sanse también cuenta con un nuevo técnico, Manolo Sanlúcar, contrastadísimo en la categoría. Ha llegado con la misión de reforzar la defensa de su equipo, una faceta que ya destacó en el Atlético Paso, el equipo menos goleado de la pasada temporada. Sanse: Pablo Brea, Edu Viaña, Sergi, Tito, Héctor, Mario González, Ayala, Bernardo, Jacobo de Oro, Ariel y Ces Cotos. - Coria: Kellyan, Iñaki León, Cenedilla, Gonzalo Llerena, Asiel, Sergio Gómez, Dominique, Nando Copete, Mariano, Chavalés y Mercadal. Árbitro: Javier Sánchez Carreras (andaluz).

Estadio y hora: Matapiñonera, 17.00. Por su parte, el Coria llega a este partido tras empatar 1-1 contra el Cacereño en un encuentro marcado por dos caras muy diferentes. Rai Rosa no ocultó su descontento con la primera mitad, calificándola como «de lo peor que hemos hecho en toda la temporada» «La charla del descanso fue muy intensa. Estaba cabreado porque no estuvimos en el campo. Jugamos contra un rival que venía de competir en Copa y que se estaba beneficiando de nuestros errores. No podemos salir así. Hay que empezar desde el minuto uno convencidos de que podemos ganar a cualquiera, pero para eso necesitamos actitud y concentración, algo que nos faltó en el primer tiempo» , explicó. A pesar de todo, Rosa encontró aspectos positivos en el empate. «Cortamos una racha de dos derrotas consecutivas y sumamos un punto ante un gran rival. Ahora debemos hacer un partido serio en Sanse para que este empate cobre aún más importancia».

