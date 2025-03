La cesión de Saïdou Bah al Badajoz está incluida en el acuerdo por Edu Sánchez

A cuentagotas empiezan a desvelarse los primeros pormenores del acuerdo firmado por el Badajoz y el Barcelona para el traspaso de Edu Sánchez. El club ... blanquinegro recela a la hora de aportar datos concernientes a la operación, al menos hasta la rueda de prensa convocada para el miércoles de la semana que viene.

Lo único que se sabe hasta la fecha, aunque algunos medios catalanes desmentían ese extremo, es que en el marco del fichaje del canterano moralo de 18 años por el cuadro culé se ha gestado la cesión de Saïdou Bah, atacante propiedad de la entidad azulgrana que el pasado curso militó a préstamo en el Olot de Segunda RFEF.

El futbolista de Guinea Conakry llega en calidad de cedido y el anuncio de su incorporación se produjo después de que el lateral zurdo extremeño pasara el reconocimiento médico en la ciudad deportiva Joan Gamper. «Va en ese mismo paquete», confirmó el director deportivo del Badajoz.

En cuanto a la posibilidad de reforzar el flanco izquierdo después de la salida de Edu Sánchez, recalcó que no es una prioridad actualmente, «esa tesitura la vamos a valorar un poquito más adelante». Se baraja recurrir en casos puntuales a Carlos Cordero o incluso tirar de la cantera para apuntalar esa demarcación, como ya viene haciendo David Tenorio en la pretemporada con Dani Cordero. «Podemos apostar por futbolistas de la casa que están demostrando su condición en el día a día», explicaba Gudi.

Todos los esfuerzos se centran ahora en proveer al eje de la zaga de dos centrales, incorporar un centrocampista y nutrir de pólvora a la punta de lanza con dos delanteros. Con tres semanas de margen hasta el cierre de la ventana estival de transacciones, Gudi comentó que «siempre dije que me agradaba el presupuesto dentro de la situación. Tengo muy claro que el 3 de septiembre el equipo va a quedar muy bien confeccionado».

Los movimientos en el seno del vestuario pacense coparon parte de la rueda de prensa de presentación de una de las caras nuevas, Guillermo Castrillejo (Villahán, Palencia, 01/10/2002). El futbolista castellanoleonés jugó el pasado curso en el Logroñés Promesas de Primera RFEF, acumulando cerca de 400 minutos, aunque sin conseguir continuidad en los planes de su técnico. En el conjunto riojano recaló cedido por el Valladolid, en el que ha permanecido desde los 14 años, pasando por varios escalafones de la entidad pucelana. Castri ha firmado un contrato por dos temporadas con la pretensión de seguir creciendo en el Badajoz, «cuando me llamó Gudi, el proyecto me pareció ambicioso y era una buena decisión venir. Es un club de una categoría muy importante y no tuve dudas», sostiene.

La polivalencia es la piedra angular y una de las premisas de Tenorio. Castri reúne esa cualidad, ya que el jugador palentino asegura que se adapta a cualquier rol en la vertiente ofensiva, aunque reconoce que es en la banda derecha donde más se ha prodigado. Tendrá que batirse el cobre para ganarse un puesto en esa parcela, ya que las alas del Badajoz están cubiertas también con Saïdou Bah, Samu Manchón, Jurgi Oteo y Adri Carrasco, aunque la mayoría de ellos pueden desempeñar otras funciones. «La competencia sana es buena y tiene que haberla, la temporada es larga y hay que contar con varias alternativas».

Una de las lecciones aprendidas por la mayoría de los integrantes del plantel es no referirse al ascenso a la hora de ser interpelados por las metas, «lo tenemos muy claro, el objetivo es el trabajo diario y a partir de ahí el fin de semana estaremos más cerca de ganar».

Castri ya sabe lo que es vivir el ambiente que se respira en el feudo blanquinegro, ya que en su etapa en el filial del Valladolid venció en su visita en la jornada 18 de la temporada 2020/21, saliendo en el minuto 78.