Cerdanyola, nuevo destino en el grupo 5

El criterio de proximidad geográfica aplicado por la RFEF para el reparto de los grupos en Segunda RFEF se ha hecho añicos para los equipos extremeños a falta de apenas unos días para arrancar la competición. La razón no es otra que la cuestionada desinscripción de Primera RFEF del DUX madrileño que ha provocado una avalancha en el resto de categorías. Por un lado, con el ascenso del Talavera para ocupar la plaza vacante, algo que a su vez dejaba también un hueco libre en el grupo 5, el de Cacereño, Coria, Villanovense, Montijo, Don Benito y Diocesano.

La consecuencia inmediata, y ya sin margen de maniobra, es el ascenso del Cerdanyola al considerar la Federación que es el que cuenta con mejores méritos deportivos. Si bien, esta decisión supondrá un contratiempo para una planificación que no contaba con realizar un viaje que, en algunos casos, supera los 900 kilómetros y más de 9 horas de trayecto. «Empieza la competición y todavía no tienes claros los rivales que van a estar», lamenta Roberto Aguirre, técnico del Don Benito, «esto debería estar ya solucionado y con todos centrados en los partidos; hay rivales que no van ni a empezar este fin de semana y es una situación incómoda».

Aguirre pide celeridad para solventar la situación después de ver también cómo hace unos días aparecía en escena el Estepona tras comprar, por 500.000 euros, la plaza del Extremadura.

Con distancia lo ve también el Villanovense que, en teoría, no tendría que medirse al conjunto catalán hasta la jornada 16, pero Manolo Cano también lamentaba este escenario. «No podemos hacer nada, solamente queda ponernos a buscar partidos y analizar al nuevo equipo; es un viaje más largo y que supone una incomodidad», expresaba el técnico serón. En lo deportivo sí que parece positivo este ascenso del Talavera: «A priori iba a ser un buen rival, con un buen proyecto y era uno de los ‘gallitos’ del grupo, pero el que aparece ahora es una incógnita y habrá que ver qué proyecto hace en tan poco tiempo».