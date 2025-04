El carrusel del nueve en el Cacereño

Si hay una posición zarandeada por múltiples cabriolas del destino esta campaña en el Cacereño es la de nueve. Lesiones de larga duración, sanciones, ... la salida abrupta de Christian Martínez, pugnas encarnizadas entre dos artilleros enrachados... Pero la dirección deportiva y Julio Cobos han exhibido cintura para reaccionar, reciclarse y solventar la papeleta para que la producción ofensiva no quede mermada y reconducir cada vicisitud. El mejor ejemplo de esa coyuntura es Pau Palacín, que recaló en las filas de la disciplina extremeña como tapado y en menos de dos meses ha pasado de solución de urgencia en las postrimerías del mercado invernal a recambio de garantías para la punta de lanza hasta mutar a bigoleador el pasado sábado ante el Rayo Majadahonda.

El delantero de Alzira debutó el 8 de febrero en el duelo que enfrentaba a los verdiblancos contra el Guadalajara. Álvaro Salinas se resintió de unas molestias en la rodilla a pocos minutos del descanso y no pudo continuar. Más tarde se conocería que el alcance de la lesión del murciano revestía cierta gravedad al tener afectado el menisco y pasar por el quirófano empezaba a ganar enteros como opción para solventar sus problemas físicos. Finalmente los servicios médicos optaron por un tratamiento más conservador que evitaba la intervención, pero el periodo de inactividad se prolongaría durante varias semanas. El Cacereño sufrió dos golpes casi simultáneos, perdía a su máximo estilete y por un plazo indefinido también a su segundo bastión. Visitaba ahora el otro lado del espejo, el lúgubre e incierto, tras disfrutar de un capítulo de frenesí con dos futbolistas que habían firmado 16 goles entre los dos en los primeros compases del ejercicio. Palacín se quedaba entonces como única referencia nata arriba y recaía sobre él gran parte de la responsabilidad en cuanto a la pólvora, pese que llegaba de un periplo en el Linares en el que gozó únicamente de seis titularidades, con dos dianas en su zurrón. Sin embargo, le han bastado seis partidos para duplicar esa cifra en el Cacereño.

Titularidad con gol

En su primera aparición en el once inicial abrió el marcador en el empate (1-1) ante el Talavera. Dos jornadas después, frente al Sanse, nivelaba la balanza y sentaba las bases de la remontada ante los madrileños (1-3). Su explosión, no obstante, se registró hace unos días en el Cerro del Espino con dos dianas de auténtico ariete. Se activó, acompañó sendos contragolpes conducidos magistralmente por Sancho, habilitó con su desmarque la superioridad y definió con una serenidad pasmosa las exquisitas asistencias al espacio entre los centrales. Lleva cuatro en su cuenta particular, los mismos que Christian en el Águilas, que acumuló nueve en su corta etapa en el Cacereño.

Su irrupción ha permitido digerir con menos ansiedad la ausencia de Álvaro Salinas y gestionar con más paciencia y sin precipitación el regreso del murciano, toda vez que se encuentra en la última fase de su recuperación. Ya advirtió al respecto el entrenador de Valdehornillos que los plazos los marcarían las sensaciones del jugador. Ni siquiera la baja del propio Palacín ante el Yaiza Unión Sur la pasada jornada por sanción supuso un drama pese a quedarse Cobos sin un ariete puro. Otorgó a Isaac una faceta que no le es nueva pese a estar acostumbrado a percutir por el flanco; respondió con creces e incluso vio portería. Además, hombres de segunda línea han arrimado el hombro durante todo el curso, aportando también en la realización, como es el caso de Merencio (4), muy inspirado en los últimos compases de 2014 y principios de este año, así como Sancho (4), Adri Pérez (3) y Álvaro Clausí (3).

Nada consigue descabalgar de la zona noble a un conjunto verdiblanco que ha ido tejiendo un colchón que ya alcanza los once puntos de ventaja sobre el sexto con tan solo quince en juego. Solo un cataclismo impediría que regresara a una fase de ascenso a Primera RFEF. Pero Cobos se mantiene firme en su discurso y deja a un lado la calculadora. «Yo no he hecho cuentas ni quiero echarlas. Nos vamos a plantear el siguiente partido, intentar sumar los tres puntos en casa y ya veremos para qué nos da y en qué posición terminamos. Si 57 son los que te dan el playoff, nosotros queremos hacer más todavía».

El siguiente compromiso será en el Príncipe Felipe este domingo, a las 12.00 horas, frente al Conquense. En los prolegómenos de ese encuentro, el CDC San José de fútbol sala brindará la Copa de Extremadura a la afición cacereña tras imponerse el pasado fin de semana al Grupo López Bolaños.