El Cádiz B puede apagar la poca luz del Villanovense

Llega para el Villanovense ese momento en el que cualquiera se aferra a las matemáticas, a esa calculadora que todavía no confirma el descenso, ... pese a estar en un pozo del que muy pocos han logrado salir. Esa luz que hace unas semanas quedaba lejos es cada vez más tenue y amenaza con desvanecerse, pero los serones tienen una oportunidad de oro para avivar la llama este sábado contra un Cádiz Mirandilla que está en el mismo túnel y prácticamente con la misma fe en las matemáticas, aunque con unas cuentas menos malas, porque no se puede decir que sean buenas.

«Vamos a Cádiz a conseguir una victoria que nos alivie», reconocía en la previa Alberto Cifuentes que, pese a su optimismo innato, va necesitando ya un apoyo para mantener ese pensamiento positivo. «Hemos sacado fuerza de donde a lo mejor no la hay y ellos me han echado una mano para que yo esté un poco más alegre estos días», decía el técnico del Villanovense, que regresa a la que fue su casa durante nueve años. «Seguro que cuando esté a unos kilómetros de allí me entrará cierta nostalgia».

Cádiz Mirandilla: Rubén; Pereira, Almagro, Viciana, Vizcaíno, Bastida, Denia, Juan Díaz, Raúl López, Lebri y Romano. - Villanovense: Olmedo; Iván Robles, Brunet, Álvaro, Lobato, Pajuelo, Pablo Guerrero, Benji, Kevin, Abreu y Bayo. Árbitro: Ángel López del Amo Franco (balear).

Estadio y hora: CD Bahía de Cádiz, 13.00.

Un regreso para el que no podrá contar con Carlos Daniel, expulsado contra el Torremolinos, ni con Ruymán, que vio la quinta amarilla. Tampoco estará Javi Sánchez. «Matemáticamente no estamos descendidos y, además, soy una persona del día a día, en la vida y en la liga», responde el manchego sobre cómo se mantiene el optimismo con la salvación tan lejos. «Lo primero, tenemos que defender este escudo y, lo segundo, ganar por la gente y por nosotros, porque somos profesionales», añadía.

Lo cierto es que se acaba la temporada en unas semanas y los serones siguen sin ganar a domicilio. Lo intentarán de nuevo ante el filial, «que lleva desde el principio sufriendo y que es verdad que ha mejorado bastante sobre todo defensivamente», advierte sobre el que fuera su equipo y al que le quiere recortar tres puntos que pueden ser vitales.