El Cacereño resiste el tirón en la zona noble

Minuto 96, el Cacereño se relamía con el zurrón cargado con tres puntos vitaminados con el valor extra que aporta el escenario y la entidad ... del rival, pero el Talavera resquebrajó el entramado defensivo a la desesperada en el último suspiro, cuando el encuentro agonizaba. Centro lateral por el flanco izquierdo, dos atacantes cerámicos cabecean consecutivamente en el área pequeña ante la impunidad rival y Pitu aprovecha para remachar sin oposición estableciendo las tablas definitivas. «Cae el balón y veo un jugador de ellos demasiado solo, ahí hay que arroparse y estar atentos en las segundas jugadas», se lamenta Julio Cobos, entrenador de la escuadra extremeña.

Desolación, brazos caídos, manos a la cabeza y juramentos en arameo. Pesar en el vestuario, pero desde el banquillo se impone la cordura y el sentido común para relativizar y amortiguar el golpe. «Entiendo que tal como se ha dado el partido y llegando al descuento con el marcador a favor sabe mal, pero hay que ser fríos y analizar lo que ha pasado».

El técnico de Valdehornillos, con el temple que aportan la experiencia y las tablas, realizaba una lectura con una perspectiva más amplia y alejada del desenlace fortuito que costó dos puntos. «Hemos tenido un primer tiempo bueno y un segundo en el que ellos han tenido más el balón, nos han obligado a defender muchos centros y podía llegar ese empate después de nuestro gol». Asume que durante varias fases del choque no han estado cómodos y que perdieron una manija del juego que les habría permitido gestionar mejor el resultado. Replegados y por momentos sometidos, la presencia del rival en su territorio incrementaba las probabilidades de un accidente. Por ello trataba de dar un giro de tuerca a un sentir generalizado y comprensible por el impacto final, «hay que darle valor, ahora estamos fastidiados, pero seguro que mañana lo vamos a ver con buenos ojos».

E iba un paso más allá, reconociendo el potencial de uno de los equipos llamados a luchar por las cotas más altas este curso. «Yo, que tengo muchas batallas, me voy contento porque sé que he puntuado en un campo muy difícil». El casillero no ha dejado de recibir nutrientes desde que echó a rodar el balón en septiembre y ese es el factor predominante en su reflexión, «siempre que sumo estoy contento, sobre todo contra los equipos que van a pelear por estar arriba».

En esa lucha se mantiene el Cacereño pese a perder algo de fuelle con los últimos tres empates tras haber ostentado el liderato merced a un inicio fulgurante con tres victorias. Los verdiblancos son terceros con 12 puntos, a cuatro de la cabeza, en la que se ha instalado un autoritario Getafe B que solo ha cedido dos de los 18 puntos en liza merced a unas tablas. Los madrileños permanecen invictos, condición que ya solo comparten precisamente con el Cacereño. Sobre si Cobos cree que sus pupilos a final de temporada formarán parte del grupo de elegidos que litiguen por el playoff, es fiel a su prudencia. «El Talavera es un equipo confeccionado para estar en la parte de arriba y nosotros somos un equipo nuevo completamente que por presupuesto no debemos estar en esos puestos, pero el fútbol es tan maravilloso que a veces las cosas salen bien».

No quiere proyecciones futuras ni castillos en el aire, e insiste en focalizar en «trabajar partido a partido. Nuestro primer objetivo es sumar los puntos que nos dan la salvación y a partir de ahí pensar en otra cosa».