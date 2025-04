El Cacereño ratifica su mejoría con victoria ante el líder

Hallando el camino más adecuado para minimizar al líder del grupo, el Cacereño ratificó su mejoría en las últimas semanas de la competición gracias a ... una valiosa y trabajada victoria ante el Illescas. Siendo protagonistas y valientes sobre el césped del Príncipe Felipe, los pupilos de Julio Cobos rentabilizaron el gol de Iván Fernández en el epílogo del primer acto para encadenar la cuarta jornada consecutiva sin conocer la derrota y ganar unos metros en su escapada de la zona de descenso, que abandona esta jornada.

El conjunto verdiblanco amaneció en su encuentro ante el líder con una buena cara y maximizando su juego por los carriles exteriores. Iván Fernández aportó amplitud y profundidad por el costado derecho, proyectando en su potente carrera un centro que no encontró un potencial rematador dentro del área pequeña. Quién sí halló un receptor a su envío, en este caso a través de un saque de esquina botado desde el costado izquierdo, fue Karim. Lolo prolongó con la espuela a la altura del punto de penalti y Clausí, en la frontal del área pequeña, se sacó de la manga una chilena que acabó estrellándose en el larguero.

Cacereño: Robador; Iván Martínez, Fran Serrano, Aizpiri, Lobato; Clausí (Sarmiento, min. 46), Deco; Iván Fernández (Fran Viñuela, min. 77), Telles, Karim (Diego, min. 67); y Lolo (Tellechea, min. 88). 1 - 0 Illescas: Christian Gómez; Edu Viaña (Víctor, min. 81), Chaves, Ranera (Cortázar, min. 90), Poveda, Iker Bachiller (More, min. 46); Marcos, Núñez (Collazo, min. 46), Javi Feria (Borona, min. 36); Christian Molina y Molina. Árbitro: De Santisteban Adame (Comité andaluz). Mostró la tarjeta amarilla a los jugadores locales Lobato y Sarmiento, y a los visitantes Chaves, Núñez, Marcos, More, Ranera y Borona.

Gol: 1-0 Iván Fernández (min. 45).

Campo: Príncipe Felipe. 2.120 espectadores.

La peligrosa acción ofensiva del Cacereño se topó con la reacción de un Illescas que, en el Príncipe Felipe, enseñó las cartas por las que cada vez es menos sorprendente su condición de líder. Con los carrileros ganando mucha altura en el campo, Edu Viaña recibió a la espalda de Karim y dio un pase atrás que, gracias a la ayuda ofrecida por Deco a los centrales, Marcos no envió a las redes cuando lo tenía todo a favor dentro del área. El conjunto illescano detectó espacios abiertos por el carril intermedio de la banda izquierda local que no dudaron en abordar. Un pase filtrado desde esa zona hacia el lado contrario dejó a Molina mano a mano ante Robador, aunque el delantero del cuadro de Pablo Nozal se hizo un lío con el esférico mientras dilucidaba su decisión final.

Pese a ocupar puestos de descenso a Tercera Federación y recibir al líder, Julio Cobos diseñó un planteamiento valiente al incitar a sus pupilos a defender lo más cerca posible de la portería rival. En una de las presiones bien ejecutadas en campo contrario, el conjunto cacereño lanzó un contraataque rápido hilado por Deco y concluido sin tino por Lolo. La referencia ofensiva del cuadro cacereño en un frío mediodía en el Príncipe Felipe se giró con velocidad y acierto, pero su disparo se marchó fuera lamiendo el palo derecho de la meta defendida por un Christian Gómez, que acabó siendo víctima del empuje del equipo verdiblanco.

El Cacereño rondaba el gol y el 1-0, a la postre definitivo, llegó en el último instante de la primera parte por mediación de Iván Fernández. Lolo, moviéndose como pez en el agua por el largo y ancho del área rival, se quitó de encima a un defensor con un amago y envió un centro que, tras no ser rematado en primera instancia por Deco, el extremo diestro dirigió a la portería del Illescas con su pie menos hábil. Merecido premio para unos pupilos de Julio Cobos que creyeron al máximo y sin ningún complejo en el valiente planteamiento del encuentro.

Desde el pasado 4 de septiembre, cuando en la primera jornada recibió y venció al Navalcarnero, el Cacereño no sabía lo que significaba defender en casa un resultado a su favor. Un escenario inhabitual en la actual temporada en el que a los hombres de Cobos no les temblaron las piernas. Nada más regresar del intermedio, y al son del discurso celestial marcado por Lolo en el último tercio de campo, Karim pudo ampliar la diferencia en el marcador con un disparo que desviaron en última instancia entre Chaves y el portero visitante.

Sin embargo, como era de esperar al medirse al líder, al Cacereño le tocó sufrir hasta el pitido final, y más si cabe ante el infortunio físico de Clausí, que le obligó a abandonar el campo. El conjunto cacereño perdió a su eje y cierto control en el relato del juego, aunque sin tampoco dejar de acechar la portería visitante, que el Illescas estuvo cerca de penalizar. La afición del cuadro cacereño se encomendó a Robador por su intervención frente a Edu Viaña que sirvió para certificar un triunfo, con la cuarta portería seguida a cero, que para los muchachos de Julio Cobos sabe a gloria.