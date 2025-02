El Cacereño quiere volver a meterse en el podio de la liga

Tras tres partidos sin ganar, con dos derrotas incluidas, el Cacereño necesitaba dar un golpe en la mesa para reafirmar su posición en la ... tabla. Y qué mejor forma de hacerlo que ante un rival directo como el Tenerife B. La victoria por 3-1 de la semana pasada no solo ha consolidado su lugar en zona de playoff, sino que ha renovado la confianza de los jugadores verdes. Ahora visita el campo de un histórico como el Sanse, pero en horas bajas. De sumar una nueva victoria, el Cacereño recuperaría, de forma provisional, el tercer puesto de la liga.

El triunfo ante el filial tinerfeño ha sido balsámico, pero Julio Cobos no quiere excesos de confianza en el tramo más importante de la temporada. «Para eso estamos los técnicos en muchas ocasiones, para bajar un poco la euforia si alguno se cree que esto ya está hecho porque el domingo pasado hiciéramos un buen partido y ganamos a un rival importante de la categoría», decía el entrenador del Cacereño en la previa del partido.

Sanse: Lejárraga, Tito, Ayala, Marvin, Samu Pérez, Álvaro José, Edu Viaña, Ortiz, Mario González, Bernardo y Fer Harta. - Cacereño: Diego Nieves, Iván Martínez, Adri Crespo, Sanvi, Joserra, Deco, Sarmiento, Fran Viñuela, Adri Pérez, Merencio y Pau Palacín. Árbitro: Juan Francisco Roca Robles (murciano).

Estadio y hora: Estadio Matapiñonera, 18.00.

El Sanse se encuentra en puestos de descenso, pero Cobos no se fía y avisa del peligro del conjunto madrileño: «Estamos en los diez últimos partidos y todo el mundo se juega muchísimo. Seguro que no nos va a poner las cosas fáciles». En este sentido, recordaba que el Sanse, a pesar de sus dificultades actuales, era un equipo llamado a luchar por el ascenso. «A principio de liga lo catalogué como uno de los equipos que podían jugar el playoff de ascenso. El año pasado, sin ir más lejos, disputó esa fase. Creo que cuenta con muy buenos jugadores». Además, ponía en valor el reciente cambio de entrenador y el nivel de sus futbolistas de ataque: «De centro de campo en adelante es un equipo muy alegre, muy rápido».

El preparador del Cacereño subrayaba que su equipo debe salir al máximo para evitar sorpresas: «Conozco a Manolo Sanlúcar, el entrenador, y sus equipos son muy competitivos y seguro que nos van a poner las cosas difíciles. Como no salgamos al 100%, tenemos un problema. Jugar por no descender o por salir de la zona de abajo en estos momentos les hace crecerse. Y en sus filas cuentan con jugadores con mucha experiencia, seguro que el partido no va a ser fácil». Cobos insistía en reflexionar sobre la importancia de estas últimas jornadas, en las que todos los equipos tienen objetivos que alcanzar: «Te puedes plantear un objetivo a principios de temporada, pero a lo mejor tienes que cambiarlo en estas diez últimas jornadas. El Sanse quiere salir de esos puestos de descenso y va a ser un equipo peligroso».