El Cacereño aprende una valiosa lección

Parecía el momento propicio para alcanzar el hito de las cinco victorias consecutivas. Un Cacereño regular, sólido, sin apenas fisuras tácticas, maduro, con personalidad ... y mimbres recibía en un Príncipe Felipe en estado de felicidad exultante a un Unión Yaiza Sur en serios apuros. El tercer peor visitante del grupo 5 de Segunda RFEF llegaba en descenso y con el horizonte de la permanencia en un plano muy lejano, pero planteó batalla, apretó y supo aprovechar sus opciones para arrancar un empate que parecía poco probable a priori.

Los locales se adelantaban por dos veces, pero los lanzaroteños replicaron instantáneamente y fueron capaces de igualar la contienda, dejando una lectura por encima del resto: «En el momento en el que tú te relajes, aunque sea 0,01 dentro de un partido, te pueden pintar la cara. Es un aviso a navegantes de lo que puede estar por venir si no sales bien metido. Se lo digo a ellos siempre en las charlas antes de salir». Era la moraleja que extraía el entrenador del conjunto extremeño, Julio Cobos, en su comparecencia posterior al duelo del domingo que, evidentemente, no tuvo el guion soñado.

Los verdiblancos no cuajaron su mejor actuación, con una falta de contundencia atrás que dio alas a los canarios para sacar petróleo en sus aproximaciones, «mucha culpa la tenemos nosotros porque en el primer gol les dejamos centrar sabiendo que es un jugador que se mete para dentro y lo habíamos hablado. Creo que hemos perdido el sitio en el área y nos han rematado con mucha facilidad», analizaba el preparador de Valdehornillos sobre ese primer mazazo. El segundo también lo achaca, en cierto modo, a una relajación de los suyos, «nos hemos dormido, nos han hecho un buen gol, pero era evitable». En definitiva, se lamentaba de que «hemos dado muchas facilidades defensivas».

El enfoque positivo, el empuje, la respuesta para revertir y encauzar la situación, porque el Cacereño gozó de múltiples acercamientos para desnivelar la balanza. «Se han generado ocasiones muy claras, a veces incluso para ese último pase o para finalizar el mismo jugador». Pero faltó puntería, esa clarividencia en el remate y en la elección final que han exhibido en ocasiones pretéritas. «En otros partidos, generando muchísimo menos, hemos terminado con un resultado a favor», recordaba el técnico del bloque extremeño. No quiso buscar excusas, ni siquiera cuando se le mencionó que se vio obligado a alinear un once sin una referencia nata en la punta de lanza ante la escasez de efectivos disponibles en esa demarcación por lesiones y sanciones. «Isaac lo ha hecho bastante bien», ensalzaba la figura del autor del primer tanto de la contienda, pese a contar con un perfil más de banda, «creo que se ha fajado bien. Está claro que no es delantero centro típico, pero lo ha hecho bien». Era una solución de urgencia ante una concatenación de adversidades en una posición gafada este curso. El único ariete sano, Pau Palacín, cumplía un partido de sanción y Cobos tuvo que tirar de creatividad, pero no se escuda en ninguna excusa, «no me gusta acordarme de los que no están».

Tampoco pudo convocar a Álvaro Salinas, que se ha perdido el último mes y medio de competición (seis jornadas) y cuyo regreso será paulatino y sin una fecha fija pese a disfrutar ya del alta médica. La naturaleza de su dolencia y la zona afectada aconsejan prudencia y paciencia en cuanto a los plazos cuando se integre con el resto del grupo, «va a ser un poco cómo se vaya encontrando él. Va a depender de las sensaciones que pueda tener».

Entradas a 15 euros ante el Rayo Majadahonda

El próximo sábado (20.30 horas), el Cacereño visita a un Rayo Majadahonda que se ha colado en la pelea por entrar en el playoff. Ambos clubes han llegado a un acuerdo para que los aficionados verdiblancos puedan adquirir las entradas visitantes a un precio de 15 euros la general y a cinco la infantil (5 a 10 años), esta última solo en taquilla.