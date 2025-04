El boca a boca del Villanovense

ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Sábado, 27 de agosto 2022, 10:42 Comenta Compartir

El boca a boca ha traído a Guille Perero, Joan Company y Dan Ojog al Villanovense. Eso es al menos en lo que coincidieron estas tres nuevas caras del club serón que en su presentación ayer confesaban haber recibido buenas referencias de otros compañeros que habían decantado su decisión. Aunque, eso sí, cada uno de ellos con matices. Por ejemplo, en el caso de Guille Perero se reconocía ya un enamorado de Extremadura tras su paso la pasada campaña por el Mérida. «No me gusta mucho ponerme chaquetas en invierno y el tiempo que hace aquí a mí me encanta, estuve muy a gusto en Extremadura y he hecho muchas amistades, así que cuando salió la opción me decanté por seguir aquí», afirmó el vallisoletano.

Jugadores como Manuel Bonaque o Valentín Prieto le hablaron bien de la que hoy es su casa, como también escuchó buenas palabras de otros compañeros el guardameta Company, «todos me hablaron bien del Villanovense, del sitio, del club y de la gente, no tuve ninguna duda en venir aquí». Para el central Dan Ojog, internacional absoluto con Moldavia, la acogida en Villanueva y en el vestuario está siendo muy buena, «es importante trabajar el día a día, con humildad y hacer un buen vestuario, cogiendo los conceptos del cuerpo técnico, a partir de ahí, los partidos nos irán marcando los objetivos».

La presentación, que tuvo lugar en las instalaciones de la empresa extremeña Tany Nature, contó con la presencia del director deportivo, Pepe Cuevas, que afirmó que los tres serán jugadores importantes de cara a esta campaña. En el caso de Guille Perero, se espera incluso que haga de talismán después de dos ascensos consecutivos con Zamora y Mérida. «Lo tengo todo el tiempo en la cabeza», responde sonriendo sobre la posibilidad de sumar un tercero con los serones, «pero lo primero que tenemos que hacer es crear un equipo, ser sensatos y humildes para construir poco a poco algo importante».

Para Company será la oportunidad de hacerse un hueco en una de las porterías trampolín, por la que han pasado algunos de los nombres más importantes de la categoría. «He visto que los porteros que han jugado aquí han sido importantes», reconocía. «La competencia será bonita porque nos llevamos muy bien», apuntaba sobre la pelea por el puesto con Álex Lázaro.

Competencia encontrará también en la zaga un Dan Ojog que hacía un balance positivo de la pretemporada que termina esta noche con la visita del Recreativo de Huelva (Estadio municipal Villanovense, 20.30 horas). «El equipo llega muy bien para el inicio de la competición, tenemos un buen cuerpo técnico y hemos trabajado muy bien en unas semanas que han sido duras, pero ahora tenemos que dar lo máximo para llegar preparados a la semana que viene y afrontarlo con la máxima ilusión».