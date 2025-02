La campaña de abonados del Badajoz, sin fecha hasta que se aclare la situación judicial

Después de toda la polvareda levantada este jueves con el anuncio de que el juez único de competiciones no profesionales de la Federación Española había emitido una resolución por la cual no permite al Badajoz inscribirse en Segunda RFEF, el club ha querido contextualizar la ... situación con otro comunicado.

En dicho escrito, hacen hincapié en el litigio que mantienen con la RFEF, refiriéndose a que el Juzgado de lo Mercantil de Badajoz, el 6 de junio de este año ordenó al ente federativo abonar al Badajoz las cantidades correspondientes a la explotación de los derechos de televisión y otros conceptos, unos 190.000 euros, pero, según relata la entidad pacense, la Federación recurrió la resolución que le ordenaba ese pago alegando que ese montante, al tener categoría de subvención, queda bloqueado por no estar al corriente con Hacienda y Seguridad Social. Este es un punto por el que se sienten bastante molestos en el seno de la entidad extremeña y en el que hicieron especial énfasis.

Paralelamente, sale a la palestra en la Comisión Mixta del 20 de junio las deudas concursales contraídas con cinco jugadores de la temporada 2020/21 que motivan la resolución del juez único y que ascienden a unos 78.000 euros (que en origen eran unos 107.000 euros) y el Badajoz en sus alegaciones propone a la RFEF que retenga esa cantidad y le abone la diferencia de los derechos televisivos hasta clarificar la situación respecto a la obligatoriedad de hacer frente a unos pagos con acreedores incluidos en el concurso que, según insistía el responsable de los servicios jurídicos, Diego García, podrían generar multitud de impugnaciones de otros acreedores al crear un agravio comparativo. El juez único resuelve, como marca la normativa, el descenso administrativo de la entidad blanquinegra, resolución que el Badajoz recurrirá dentro del plazo de 48 horas en el Comité Nacional de Segunda Instancia.

Por la vía del Juzgado de lo Mercantil, el Badajoz solicitó el 28 de junio que se adoptaran medidas cautelares para dejar sin efecto cualquier decisión tomada por la RFEF que impida al club blanquinegro inscribirse en la competición correspondiente y tramitar licencias de futbolistas y entrenadores. La principal baza reside ahora en la vista que tendrá lugar el 18 de julio a las 12.00 horas en el Juzgado de lo Mercantil, fecha clave respecto al futuro inmediato del club pacense.

El club informa de que la campaña de abonados no se lanzará de manera inminente y que esperarán a solventar este revés judicial, porque «los ingresos de la misma no se utilizarán para cualquier contingencia económica de la temporada 2022/2023». En cualquier caso, tranquilidad es lo más repetido desde las oficinas blanquinegras, que asumen que no existen las certezas en el entramado judicial, pero no encuentran ningún motivo por el que se abra un horizonte distinto al del pasado 24 de agosto, cuando se concedió la cautelar.

Por ello, aseguran que la propiedad sigue trabajando para la confección de una plantilla de garantías de cara a la nueva campaña que empieza el 2 de septiembre en Segunda RFEF y que desde enero los nuevos dueños han invertido una cifra superior al millón y medio de euros.

Por otra parte, el propio Badajoz y el Cacereño anunciaron que disputarán un partido de pretemporada el sábado 19 de agosto en el estadio Príncipe Felipe.

En lo concerniente a la cantera, la Federación Extremeña hizo pública la relación definitiva de equipos que concurrirán en Segunda Extremeña la próxima campaña, en la que sí figura el Badajoz B, ausente en el primer listado provisional. La entidad ya lo había confirmado de manera oficial en los últimos días.