El Badajoz empieza tarde y mal

El Badajoz se adelantó a la noche en blanco y abrió sus puertas al Unión Adarve para que se llevara un codiciado botín de un ... Nuevo Vivero llamado a ser inexpugnable. Los blanquinegros acusaron una pretemporada atípica en la que los jugadores se incorporaron al grupo tarde y a cuentagotas. Esa falta de engranaje la aprovechó el cuadro madrileño para sorprender a los 42 segundos y asaltar el coliseo pacense. La afición se quedó con la misma cara de susto que en el último partido en Córdoba. Impotencia e incredulidad total.

A pesar del mal partido, tampoco mereció tan cruel castigo el equipo de Tenorio. Por fases fue mejor que su rival, que supo manejar su inesperada ventaja para defenderla con uñas y dientes. El Badajoz se mostró desordenado en ataque, descoordinado y con falta de compenetración entre sus piezas, pero también ofreció motivos para ilusionar a su parroquia con la calidad individual de sus jugadores ofensivos y un potente centro del campo liderado por el gran capitán Miguel Núñez. Después, la salida de Damián Petcoff mejoró al equipo, que nadó para quedarse en la orilla para haber podido salvar al menos un punto.

CD BADAJOZ Javi Olmedo; Fidel (Saidou Bah, min. 46), Borja López (Kandousi, min. 64), Carlos Cordero, Chacartegui (Moi, min.73; Samu Manchón (Petcoff, min.64), Toni Jou, Miguel Núñez, Adri Carrasco (Jurgi, min. 73); Sandro y Pablo Gálvez 1 - 2 UNIÓN ADARVE Fernández; Mese, Juanma, Adri Jiménez, Miñambres (sotres, min. 67); Álvaro Sánchez, Iván Sánchez, Ortolá (Sergio Orejas, min. 68), Fran García (Diego, min. 56); Albur (Blanco, min. 56) y Harta. GOLES 0-1: Albur, 42 segundos. 0-2: Harta, min. 38. 1-2: Jurgi, min. 74.

ÁRBITRO Hernández Maestre (andaluz). Amonestó en el Badajoz a Chacartegui (62) y en el Unión Adarve a Fran García (12), Iván Sánchez (33), Miñambres (67), Adri Fernández (69), Álvaro Sánchez (72) y Mese (73).

INCIDENCIAS Unos 3.400 espectadores en el Nuevo Vivero.

Un Badajoz sin gol no pudo empezar peor. Nada más arrancar el partido y casi sin tiempo para que el público tomara asiento Albur descosió las vestiduras blanquinegras con un golazo que dejó helado al Nuevo Vivero. La afición pacense no salía de su asombro ante el golpe recibido. No se le podían poner peor las cosas al equipo de Tenorio. Con todo muy cuesta arriba tocaba remar contracorriente. La grada lo entendió y ningún reproche. Tímidos aplausos y cánticos de ánimo. El Badajoz se echó arriba en busca de enmendar la plana. Adri Carrasco lo intentó con un potente disparo desde la vertical del área que despejó abajo el portero madrileño. El conjunto pacense dominaba y asumía el control, pero sin llegar con claridad ni remate.

El Unión Adarve dejaba hacer. Esperaba a salir a la contra para sorprender a un Badajoz desconectado por la falta de ensamble entre sus jugadores por una pretemporada atípica. Samu Manchón y Adri trataban de percutir por los flancos sin encontrar el servicio bueno. En una de esas el balón llegaría rechazado a Toni Jou que desde la frontal lanzó un obús que salió rozando el poste pasada la media hora. Y lo que son las cosas, de acariciar el empate a otro golpe mortal. Harta hizo saltar por los aires las ilusiones del Nuevo Vivero con el segundo de la tarde-noche. En un robo de balón en la zona ancha, enfiló hacia la portería y la colocó a la escuadra para subir el segundo al marcador. La grada ya no tenía tanta paciencia. Desesperada y decepcionada con su equipo.

La pretemporada no había sido buena, pero esto ya va en serio. El curso empezaba de la peor manera posible para el Badajoz. Tocaba hacer lo que solo había hecho una vez en todo el verano en Pueblonuevo con un plantel de circunstancias y plagado de juveniles en su primer test de preparación. Le tocaba agitar su coctelera a David Tenorio y al descanso dejó a Fidel en la caseta y buscó la frescura y la chispa de Saidou Bah.

El Badajoz adelantaba líneas, pero seguía sin presencia en el área rival. No encontraba posiciones de disparo y sin probar al portero difícilmente se gana un partido. Y necesitaba dos goles para empatar y tres si quería arrancar el campeonato con el Nuevo Vivero como fortaleza. No veía la forma. Todos sus esfuerzos resultaban estériles. Ante esa falta de definición, Tenorio quiso cambiar el guion dando entrada a un aplaudido Petcoff y Kandousi por Samu Manchón y Borja López. Necesitaba que su equipo diera un paso adelante y con ese movimiento lo consiguió. El Badajoz achuchaba cada vez más a un Adarve agazapado en su campo. Después daría otro más con Moi y especialmente con Jurgi. Y vaya que sí lo hizo porque nada más saltar al campo Jurgi remachó a gol un centro en su primer balón que tocó. El tanto enchufó a un desencantado Nuevo Vivero. La grada volvió a empujar lo suyo en busca de rescatar al menos un punto. Lo intentaba por todos los frentes. A la desesperada. Pero sus balas se perdían sin cruzar la línea de fuego.

El Badajoz empezó tarde la pretemporada al no disponer de todos sus efectivos y como consecuencia también arranca mal el campeonato. Pero esto no es como empieza, sino cómo acaba. Y el Badajoz tiene materia prima para construir una gran obra.