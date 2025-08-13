HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Ángel Cano durante su presentación. CD Extremadura
Segunda RFEF

Ángel Cano quiere darle solidez a la defensa del Extremadura

El central fue presentado como nuevo jugador azulgrana para esta temporada

Raúl Peña

Almendralejo

Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:55

El central Ángel Cano llegó en este mercado invernal al Extremadura para aportar contundencia defensiva a la zaga azulgrana. Cano es un central sólido que quiere hacerse con un hueco en el centro de la defensa desde la primera jornada.

El entrenador del Extremadura, Cisqui, sabe que tiene en Ángel Cano un defensa que le puede aportar mucha fortaleza al equipo y el propio jugador admitió durante su presentación como futbolista del Extremadura que Cisqui le ha pedido que sea ese centran contundente.

»Me ha dicho que sea como me ha visto, que sea contundente y ganador de duelos. Que aporte salida con balón cuando se pueda. Esa es mi forma de jugar y voy a darlo todo por este escudo», explicó Ángel Cano.

El defensa destacó que llega al Extremadura «con muchas ganas» de afrontar esta temporada en Segunda RFEF y espera estar al nivel de todo el equipo: «la liga es muy exigente y cada error se paga caro porque hay equipos de muchísimo nivel «.

Ángel Cano se centra ahora en terminar de la mejor forma posible la pretemporada para llegar al inicio de campaña de la mejor forma posible para afrontar la campaña con las mejores garantías posibles a nivel físico. »Estoy cogiendo ritmo poco a poco, trabajando fuerte en esta pretemporada que, aunque es larga, siempre viene bien para hacer grupo con los compañeros, con el cuerpo técnico y con el míster», sentenció el futbolista en su presentación.

El defensa tendrá que lucha por un puesto con jugadores que ya estaban la temporada como Pardo o Carlos Cordero, por lo que Cisqui va a contar con alternativas para conformar la mejor alineación posible para su defensa.

