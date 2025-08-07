HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente El Infoex da por controlados los incendios de Mérida y Monesterio
Momento de la presentación de Álvaro Barrero. CD Extremadura
Segunda RFEF

Álvaro Barrero multiplica las posibilidades en ataque del Extremadura

El conjunto azulgrana presenta al nuevo atacante, que destaca por su gran versatilidad

Raúl Peña

Almendralejo

Jueves, 7 de agosto 2025, 19:00

Álvaro Barrero llega a Almendralejo para «aportar su grano de arena» para que el Extremadura pueda conseguir sus objetivos. El atacante azulgrana ... fichó en este mercado estival para sumarse al equipo de Cisqui y quiere dar lo mejor de sí mismo para ayudar al grupo a mejorar el papel de la temporada pasada y que el Extremadura pueda estar lo más arriba posible en la claificación.

