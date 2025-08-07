Álvaro Barrero multiplica las posibilidades en ataque del Extremadura

Álvaro Barrero llega a Almendralejo para «aportar su grano de arena» para que el Extremadura pueda conseguir sus objetivos. El atacante azulgrana ... fichó en este mercado estival para sumarse al equipo de Cisqui y quiere dar lo mejor de sí mismo para ayudar al grupo a mejorar el papel de la temporada pasada y que el Extremadura pueda estar lo más arriba posible en la claificación.

Barrero le aportará verticalidad al ataque y lo puede hacer en varias posiciones, tal y como él mismo resalta. «Soy un jugador que puede jugar en bastantes posiciones, creo que eso también es una virtud», señaló durante su presentación como azulgrana.

El futbolista oscense también destacó que no se lo pensó mucho a la hora de firmar por su nuevo equipo una vez que el club le trasladó la oferta. En menos de un día, la decisión de firmar por los de Almendralejo estaba tomada. «Todo lo que me contaron antes de llegar aquí, tanto de Almendralejo como del vestuario y el club, se queda corto. Estoy muy feliz de estar aquí», sentenció Álvaro Barrero.

Por otro lado, el entrenador del Extremadura, Cisqui, valoró positivamente la goleada por 8-0 de su equipo ante el Santa Marta en el encuentro amistoso jugado el miércoles. El técnico acabó el choque muy contento con el papel desempeñado por sus jugadores pese a ser un partido de preparación. «Me quedo con la intensidad y la actitud de mis jugadores», señaló Cisqui.

El Extremadura lleva 24 días de preparación y el entrenador destacó que ya se ve reflejado el trabajo en cada sesión, aunque aún la carga física es alta y el plantel todavía no se encuentra al cien por cien: «Estamos en la cuarta semana, con tres partidos, e iremos repartiendo las cargas y viendo conclusiones de las propuestas que queremos hacer tanto en defensa como en ataque», concluyó.