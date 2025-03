Rubiales causa asombro en la prensa internacional Medios de todo el mundo llevan a sus portadas la decisión de no dimitir del presidente de la RFEF y destacan su discurso contra el «falso feminismo»

Álvaro Soto Madrid Viernes, 25 de agosto 2023, 17:53 | Actualizado 19:19h.

El beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso dio la vuelta al mundo, pero la intervención del presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) en la asamblea de este viernes ha tenido incluso más repercusión. Los medios internacionales dedican amplios artículos a la 'no-dimisión' de Rubiales, por encima de otras noticias de impacto global.

En Reino Unido, donde la polémica se ha seguido con gran interés, entre otros motivos, porque Inglaterra fue la rival de España en la final del Mundial, las palabras del presidente de la RFEF están en todos los informativos. Para la BBC, es la sexta noticia más importante del día, por detrás del asesinato del líder de Wagner, Evgeni Prigozhin, pero por delante de, por ejemplo, la foto de Donald Trump en la cárcel de Georgia.

Ampliar La BBC también lleva en la portada de su web el 'Caso Rubiales'

En televisión, Sky News ha interrumpido su programación para ofrecer la información de Rubiales y entre los diarios más importantes, The Guardian, que ha hecho un 'directo' en su edición 'on-line', la sitúa como segunda noticia del día, con el titular 'El presidente de la Federación Española rechaza dimitir por besar a una jugadora, mientras The Times afirma que 'Los jugadores masculinos de España se suman al boicot después de que Rubiales rechace dimitir por el beso'.

En Francia, el prestigioso diario deportivo 'L'Equipe' lleva a Rubiales a un lugar destacado de su portada y subraya que el presidente de la Federación habló de «falso feminismo» y «asesinato social». Le Monde, Le Parisien, Le Figaro y Liberation también dejan en sus portadas huecos para el «beso forzado».

En Italia, la noticia pasa más desapercibida para los principales medios del país, aunque aparece en todos. Il Corriere de la Sera reproduce unas palabras de Rubiales («contra mí está el falso feminismo») y La Repubblica califica como «golpe de efecto» la intervención del presidente de la RFEF.

Al otro lado del Atlántico, los principales diarios norteamericanos también se han hecho eco de la información. El New York Times afirma que 'El jefe del fútbol español rechaza dimitir por un beso a una jugadora', el Washington Post dedica a la información un amplio espacio con el titular 'El presidente del fútbol español no dimitirá por el beso a una jugadora' y la cadena de televisión CNN, en su versión español, abre su web con el titular: «Rubiales no dimite y provoca un amplio rechazo: 'El beso fue consentido».

Y en Argentina, que también dedica una gran cobertura a la noticia, Clarín apunta que «Rubiales no dimite: 'Fue mutuo y consentido» y el deportivo Olé habla de 'Escándalo. Luis Rubiales ratificó su permanencia en el cargo'.