El reto más difícil de un Guardiola molesto

Con el partido de vuelta de la semifinal de Champions frente al Real Madrid en el horizonte y clasificado para la final de Copa ante el Manchester United, su gran rival de la ciudad, el City dio un paso de gigante contra el Everton en Goodison Park para conseguir su quinta Premier League en seis años, un hito que pone de relieve el dominio en el día a día de Pep Guardiola desde su llegada a las islas británicas en 2016.

Solo el Chelsea del italiano Antonio Conte en la primera temporada del técnico catalán y el Liverpool del germano Jürgen Klopp en 2020 le han arrebatado el trono de Inglaterra y han roto este ciclo triunfal 'citizen' que hasta la fecha no ha tenido su continuidad en la máxima competición continental.

Al igual que el técnico madridista, Carlo Ancelotti, se mostró contrariado en la víspera del partido de ida en el Santiago Bernabéu por disputar la final de la Copa del Rey el sábado a las 22:00 horas y contar con menos de tres días de descanso para el choque, Guardiola, obligado a jugar el domingo debido a la celebración de Eurovisión en Liverpool el sábado y como el City se jugaba la Premier, solo dosificó de inicio a De Bruyne, Stones, Bernardo Silva y Grealish en un encuentro que sentenciaron Haaland y Gundogan con un doblete (0-3).

Si en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Everton el entrenador Santpedor no entendía «que tengan que jugar con el horario» y lamentaba «jugar el sábado porque hay Eurovisión y parece que no hay suficiente capacidad para manejar a tanta gente en la ciudad a la vez», tras el triunfo en Goodison Park sacó pecho al afirmar que «son el único equipo europeo que está luchando en todas las competiciones». «Sé que aún no hemos hecho nada, pero es un sueño hecho realidad estar donde estamos», declaró.

«Dos más, dos más», gritaba con orgullo Guardiola a los aficionados de su equipo desplazados a Liverpool. Dos victorias más en tres jornadas y volverían a celebrar una Liga, la novena en la historia de los 'skyblues'. Pero, gracias a la sorprendente victoria posterior del Brighton frente al Arsenal (0-3), ya solo le basta con un triunfo.

El conjunto dirigido por Mikel Arteta, líder de la Premier durante un gran tramo de la competición, no ha aguantado el pulso ante el cuadro de Mánchester, que encadena 11 triunfos consecutivos en la competición doméstica, donde su último tropiezo se remonta al 18 de febrero, cuando firmó un empate en feudo del Nottingham Forest.

Después de seguir la estela de un Arsenal que se mostraba imparable jornada tras jornada durante gran parte de la temporada, Guardiola, una vez más reinventándose, encontrando nuevos dibujos tácticos y con un argumento tan sólido como el ariete noruego Erling Haaland para ser candidato a todo, ha vuelto a demostrar que, cuando llega abril y mayo y la Liga se decide, su Manchester City se vuelve más voraz y contundente que nadie.

Europa es diferente

Sin embargo, la gran Europa es otra cosa y bien sabe Pep que se le resiste porque, entre otras, razones, el Madrid domina la Champions con mano de hierro. Tal es el respeto reverencial del catalán al 14 veces campeón de Europa, que en el Bernabéu fue algo timorato en su planteamiento porque buscó una posición más bien esteril, consistente en tener el balón para que no atacase el Madrid pero sin asumir muchos riesgos. Mientras al equipo de Ancelotti le sienta de maravilla el traje de la Champions porque se crece con él, de momento al de Guardiola le provoca un nudo en la garganta y excesiva sudoración. Habrá que ver en cuestión de horas si cambia la tendencia.

Con el recuerdo de la eliminación tan dolorosa sufrida el curso pasado y feliz por las tablas firmadas la semana pasada en Chamartín, el City tiene este miércoles la oportunidad de consumar su venganza ante el rey de Europa, conseguir el billete para la gran final de Estambul y seguir soñando con el triplete, una hazaña que en Inglaterra solo ha logrado el Manchester United de Sir Alex Ferguson en 1999. Para ello tendrán a todos sus efectivos disponibles a excepción del defensa Aké, que será duda hasta el último momento tras ser baja en la ida.