Velada candente en Arabia con Vinicius y Maffeo

El Real Madrid regresa a Yeda, donde cinco años atrás abrochó la primera Supercopa de España disputada en Arabia Saudí, con el objetivo de poner otra piedra más en el camino hacia un 'septete' nunca visto en el fútbol. Tras alzar el pasado mes de agosto la Supercopa de Europa y conquistar en diciembre la Copa Intercontinental, el equipo de Carlo Ancelotti afronta otra batalla en su persecución de una temporada perfecta encarando un nuevo asalto a un torneo del que es vigente campeón. Los blancos comienzan la defensa del trono este jueves y lo hacen abordando una riña que se presenta al rojo vivo. No en vano, el Mallorca de Maffeo reta al conjunto de Vinicius en una velada que amenaza con prender de nuevo la mecha de la discordia entre dos futbolistas de sangre caliente.

Saltan chispas cada vez que están frente a frente el extremo del Real Madrid y el lateral derecho del Mallorca. Ocho enfrentamientos contemplan hasta la fecha una rivalidad que nació cuando el catalán militaba en el Huesca, pero cuyo termostato comenzó a dispararse el 14 de marzo de 2022. Aquella noche, con Maffeo ya en las filas del cuadro bermellón, una entrada del zaguero con los tacos hizo peligrar la rodilla de Vinicius. Sánchez Martínez, colegiado del encuentro, saldó el lance con una amarilla. El Real Madrid se llevó la victoria en Son Moix con un tanto del fluminense y un doblete de Benzema, pero la acción del defensor del Mallorca sembró una tempestad que vuelve a recrudecerse en cuanto ambos se ven las caras.

«Es roja, se me va el pie para arriba y es clarísima», reconoció hace unos días Maffeo sobre esa falta que inflamó a Vinicius. Lo hizo en una distendida aparición en un pódcast en la que repasó los numerosos roces que ha mantenido con Vinicius y donde llegó a bromear con liquidar en el ring las cuentas que tienen pendientes. «Lo noquearía en 10 segundos», aseveró a modo de chanza este buen amante del boxeo al que no le importaría acudir a una Velada del Año si le llamase Ibai Llanos. Cabe esperar que la sangre no llegue al río este jueves, pero el picante está servido.

No lo necesitaba Vinicius, que en cualquier caso acude a la cita echando fuego. Su expulsión en Mestalla le costará perderse las dos próximas jornadas de Liga, pero Ancelotti confía en que el '7' sea capaz de rebajar las llamas en Arabia sin perder por ello el nervio competitivo. «Insisto, estamos encantados con Vinicius en todos los aspectos», dijo en la previa Carletto sobre un futbolista que llevó el pasado año en volandas al Real Madrid para que los blancos se ciñesen su decimotercera corona en la Supercopa de España. El 'hat-trick' con el que fustigó al Barça de Xavi marca la senda a seguir por Vinicius en un torneo que su equipo encara reforzado.

Líder en la Liga, en octavos de final de la Copa del Rey, donde se verá las caras la próxima semana con el Celta, y con un panorama menos acuciante en la Champions que el que tenía ante sí hace mes y medio, el Real Madrid alcanza el duelo con el Mallorca con un pelotón de artilleros en estado de gracia, Bellingham sobresaliendo de nuevo como mariscal de campo y una retaguardia bajo sospecha.

En busca del desquite

Intentará pulsar esa debilidad el Mallorca, como ya hiciera en la primera jornada de Liga. Entonces, un gol de Muriqi aguó el estreno en el campeonato de un equipo que se había adelantado en Son Moix con un tanto de Rodrygo, pero que pagó con el empate la languidez con la que acometió el inicio de la presente campaña. Aquel día debutaba Jagoba Arrasate en el banquillo bermellón.

Tras triunfar al mando de Osasuna, el preparador de Berriatúa decidió aceptar el desafío de un club que venía de proclamarse subcampeón de Copa bajo la égida de Javier Aguirre, pero que soñaba con alcanzar cotas más elevadas. En ello anda. Abrazado a un libreto mucho más expansivo que el que caracterizaba a su predecesor en el cargo, tiene al Mallorca en puestos europeos, aunque viene de estrellarse ante el Pontevedra en la Copa del Rey.

Tratará de resarcirse tras ese sinsabor derrotando al Real Madrid en busca de la que sería la segunda Supercopa de España para los bermellones. La ganaron en 1998 superando al Barça y perdieron otra cinco años después frente al Real Madrid, que cayó por 2-1 en Son Moix pero le dio la vuelta a la disputa en el Santiago Bernabéu con tantos de Raúl González, Ronaldo Nazário y David Beckham. «Hay que hacer un partido redondo, que ellos no tengan espacios, en la ida y vuelta no hay nada que hacer», avisó Arrasate.

-Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Mendy, Valverde, Ceballos, Rodrygo, Bellingham, Vinicius y Mbappé.

Mallorca: Greif, Maffeo, Valjent, Copete, Mojica, Antonio Sánchez, Morlanes, Mascarell, Darder, Larin y Muriqi.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité Vasco).

Hora: 20:00 h.

Estadio: King Abdullah Sports City.

TV: Movistar Plus+.