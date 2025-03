Todo a punto para la vuelta de la Kings League

Salvador Vallejo Martes, 2 de mayo 2023, 16:33 Comenta Compartir

Terminó el «mercato». El interesantísimo periodo para los fichajes de la Kings League ha llegado a su final después de tres semanas muy intensas y provistas -constantemente- de polémica. El mercado ha sido una auténtica locura donde el comienzo, de hecho casi la totalidad de los jugadores se han movido de sus respectivos equipos.

El formato obligaba a los presidentes a evaluar a sus jugadores con un límite presupuestario (en dinero ficticio) de 300 millones de euros. Además, los presidentes disponían de 100 millones extra para moverse en el mercado y efectuar fichajes. El jugador tasado con la cláusula más alta fue Edgar Álvaro, de Los Troncos FC, al que Perxitaa (presidente del equipo), valoró con 125 millones de euros; igualmente se movió, ya que fue fichado por Rayo de Barcelona (presidido por Spursito).

Novedades para el segundo 'split'

Las novedades que están planteando son múltiples, tanto a nivel deportivo como mercantil. La primera es la toma de medidas por parte de los equipos para mejorar su marca personal. El Barrio y Jijantes -presidentes: Adri Contreras y Gerard Romero- han confeccionado sus propios himnos, que han resultado populares entre los seguidores. Además, el mismo Gerard Romero adelantó que saldrán a la venta las camisetas de los clubes, a un precio de 65-70€ (para muchos excesivo).

Ampliar Kings League

Playoff: A nivel deportivo, es el gran cambio. El formato de cuartos de final del pasado playoff no convenció, ya que los dos primeros clasificados de la fase regular, Ultimate Móstoles y Porcinos FC -equipos de DjMaRiiO e Ibai Llanos- no clasificaron a la Final Four, situación para muchos injusta.

Así, se ha planteado un nuevo modelo donde habrá varias fases de playoff en función de la posición en la tabla, y un cupo directo a la Final Four para el campeón de la fase regular. Diez equipos de los doce participarán en el playoff, pero se han planteado bastantes ventajas para premiar el buen desempeño durante la liga.

Nuevas reglas:

Dado 6 vs 6: se eliminará en lugar del logo de la competición, que indicará 1 vs 1 con portero.

Gol doble a partir del minuto 38: no podrán usarse cartas secretas a partir de este minuto y el balón cambiará (entendemos que únicamente de color).

Nuevo sistema de puntuación: antes el sistema era clásico (3 puntos victoria, 1 empate y 0 derrota); ahora se ha modificado a 3 puntos por victoria, 2 por victoria en penaltis, 1 por derrota en penaltis o empate, y 0 por derrota.

Sobre la puntuación:



Victoria: 3 puntos

Tanda de shootouts: 2 puntos para el ganador y 1 para el perdedor

Derrota: 0 puntos



¿Os gusta? — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) April 24, 2023

Estas decisiones han sido planteadas durante los directos y votadas, a través de encuestas, por la audiencia. Evidentemente las novedades afectarán también a la Queens League, que partirá de comienzo con todas estas mejoras. Podemos esperar bastantes cosas del segundo 'split'. Que sea durante verano implica la posibilidad de que muchos jugadores profesionales en activo accedan a participar en alguna jornada del campeonato. Veremos qué nos tienen preparado.