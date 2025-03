El PSG, un polvorín para Luis Enrique

Parque de los Príncipes, 21.00 horas del sábado, duelo cumbre de la primera jornada de la Ligue 1 entre el Paris Saint-Germain y ... el Lorient. El club propiedad catarí es un polvorín, las masas están indignadas. Comienza el curso, el culebrón de Kylian Mbappé sigue sin resolverse y Neymar y Marco Verratti ya saben que tienen que buscarse equipo porque Luis Enrique, que jamás fue un pacificador, les ha comunicado que no les quiere en su renovada plantilla.

El último órdago del presidente Nasser Al-Khelaïfi está lanzado. Mbappé, que no ha aceptado la última oferta de renovación con una cláusula liberatoria de 200 millones, no entrará en la convocatoria para este partido. El PSG espera y desea que los ultras, con mucho peso en la entidad , se manifiesten contra su máximo goleador de la historia. El objetivo es que Mbappé, que se ejercita en silencio desde que el 15 de junio manifestó su decisión de no prolongar su vínculo con los parisinos, reaccione ante esta situación límite, diga algo y acepte ser traspasado este verano para no correr el riesgo de quedarse toda la temporada en la grada.

Hay precedentes de esta utilización del público para presionar a los jugadores del PSG. En 2019, los radicales pidieron la salida de Neymar, que como sucede ahora había intentado regresar al Barça. Mbappé también sufrió la ira de los ultras en 2021, antes de un partido contra el Estrasburgo. Desde la grada Virage Auteuil, el astro de Bondy tuvo que soportar pitos e insultos por su deseo ya entonces de emigrar al Real Madrid.

El Real Madrid, a la espera

Pese a estos movimientos del PSG, por ahora el astro galo no ha variado ni un ápice su idea de cumplir el año que le resta de contrato y no renovar. Al-Khelaïfi asume que tiene cerrado un acuerdo con Florentino Pérez para llegar en el verano de 2024 al Santiago Bernabéu libre, sin que el Real Madrid tenga que abonar traspaso, solo una suculenta prima de fichaje al delantero.

Por ahora, el francés no ha realizado gesto alguno hacia el club blanco, que espera tranquilo a que primero arregle su delicada situación en el PSG para luego mover ficha. Quedan tres semanas para el cierre de mercado y todo podría precipitarse antes del 31 de agosto, fecha en la que Mbappé debe cobrar la segunda parte de la ficha de fidelidad, en torno a 40 millones.

Al 'caso Mbappé' se le suman los de Neymar y Verratti. L'Equipe reveló que el brasileño había comunicado formalmente a la dirección del PSG su deseo de salir del equipo este mismo verano, aunque desde el conjunto parisino se han apresurado a aclarar que son ellos los que no cuentan con él y que así es desde principio de año.

Los principales medios franceses confirmaron que el astro brasileño estuvo ausente en los dos últimos entrenamientos del cuadro parisino, quien formalmente informó que tanto el brasileño como el italiano sufrieron una leve gastroenteritis. Tampoco acudieron al Media Day, un evento dedicado a hacer las fotos oficiales para la liga y en el que tampoco estuvo presente Mbappé. Al final trascendió que Luis Enrique y Luis Campos, el director deportivo, les dijeron que no no cuentan con ellos. Igual que Renato Sanches, Hugo Ekitike y Juan Bernat, quienes tampoco participaron de la sesión de fotos oficial y no entran en los planes del técnico asturiano.

Buscarle un destino a Neymar es harto complicado porque ya tiene 31 años,percibe nada menos que 26 millones netos por temporada, tiene tendencia a sufrir lesiones de tobillo y su estilo de vida es poco profesional. Neymar firmó un contrato en 2017 por el que recibía, en bruto y durante cinco temporadas, en torno a 50 millones, unas cantidades desorbitadas que solo el PSG se podía permitir. En 2021, el brasileño ejecutó la cláusula de renovación automática y aceptó una rebaja salarial hasta 36 millones de euros anuales.

Neymar se ofrece al Barça

Se especula con un eventual regreso al Barça, pero ni la maltrecha economía culé puede asumir este fichaje ni Xavi Hernández quiere esta bomba en su vestuario. Otras opciones son el Chelsea, Estados Unidos, y la vía del Al-Hilal saudí que también podría resolver la situación de Verratti. El PSG aceptaría una rescisión unilateral de contrato para que el jugador se marche libre siempre que se ahorre los tres años de contrato que le restan.

Sin embargo, esta rescisión debería ser pactada y nunca podría hacerse de manera unilateral por parte del club. El artículo 17 de la FIFA protege al jugador, que tendría que ser indemnizado en función de «la remuneración y otros beneficios que se le adeuden conforme al tiempo contractual restante, hasta un máximo de cinco años». De esta normativa ya se habló mucho cuando se rumoreó sobre el posible despido de Sergio Ramos del PSG.