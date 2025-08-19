El VAR llega a Extremadura

El vestuario del Mérida (y próximamente el del Cacereño) ya sabe cómo funcionará el Football Video Support (FVS o más popularmente ... conocido como VAR barato) que empezará a utilizarse en Primera Federación el fin de semana del 30-31 de agosto. Y lo más importante del catálogo de la nueva herramienta es que todos los goles serán siempre revisados desde el inicio de la jugada de ataque: si sale el balón en algún momento por línea de banda o fondo, si existiera alguna falta de un futbolista a otro a lo largo de la jugada, si hubiera posición de fuera de juego o si el balón acaba rebasando o no la línea de gol. Si existieran alguna de estas infracciones, el cuarto árbitro llamaría al colegiado para que la revisara en el monitor a pie de campo y éste decidirá si el gol sube o no al marcador. Independientemente de la decisión final del colegiado, el entrenador tendría derecho a solicitar una revisión.

Porque cada entrenador tendrá dos oportunidades durante el partido de solicitar la utilización del VAR: en supuestos de gol o no gol (si el balón rebasa o no la línea de fondo), penaltis, cartulinas rojas directas y errores de identidad. Si el árbitro les diese la razón en la jugada, le devolverían la tarjeta entregada previamente al cuarto árbitro y continuaría teniendo dos oportunidades. Y si el árbitro no coincidiese con el entrenador, los cuerpos técnicos tendrían una oportunidad menos de revisión. Sólo podrán pedir la utilización del VAR los entrenadores principales, nunca los jugadores (que sí podrán recomendarle a su entrenador durante el partido en el campo que lo pidan). Una vez solicitado, girando el dedo en el aire, el cuarto árbitro comenzará a revisar la jugada y el entrenador no podrá dar marcha atrás.

Todos los partidos tendrán, mínimo, seis cámaras para el seguimiento del juego. Fuera del estadio, una especie de unidad móvil que funcionará al estilo de sala VOR estará en permanente contacto con el cuarto árbitro, que será el que le solicite las imágenes para revisar las jugadas de gol y ponerle las jugadas polémicas al árbitro en el monitor a pie de campo. Porque a diferencia del VAR que se utiliza en la élite, no habrá árbitros comprobando cada incidente o decisión, sino que habrá un operador de repetición que proporcionará al árbitro las imágenes solicitadas en un monitor específico.

Como curiosidad, si un futbolista agrede a un rival y ni el árbitro ni las cámaras han visto o captado la jugada, esa acción puede ser valorada por el árbitro minutos después si el equipo perjudicado es capaz de hacerse con las imágenes que lo demuestren y pedir al árbitro la revisión de la jugada utilizando una de las dos tarjetas que tiene. Y en el caso de que el agresor haya sido, por ejemplo, el autor de un gol realizado antes de la expulsión, el gol y el marcador seguirían valiendo tras el momento de la roja.

La explicación, los ejemplos y la resolución de dudas por parte de los futbolistas y entrenadores la llevó a cabo durante una hora de charla el colegiado emeritense de la categoría Daniel Miranda Bolaños, que junto al resto de sus compañeros recibió durante tres días de la semana pasada clases teóricas y prácticas sobre el uso y procedimientos del nuevo FVS.

Una de las novedades más llamativas introducidas esta temporada en el reglamento es la regla de los ocho segundos de los porteros. Cuando un guardameta está en disposición de sacar, si tarda más de ocho segundos en hacerlo, el árbitro señalará córner a favor de su rival. A la segunda vez que lo haga, será castigado con córner para el rival y amonestación verbal. Y a la tercera, córner y cartulina amarilla. Si un jugador rival se pusiera al lado del árbitro a contar hasta los ocho segundos, ese jugador será sancionado con tarjeta amarilla. Esta nueva norma ya se puso en práctica en el último Mundial de Clubes disputado en EE UU. Además, las manos ya no serán catalogadas como voluntarias o involuntarias, sino que serán interpretadas dependiendo de si el balón va en dirección a portería o no.