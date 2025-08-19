HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 19 de agosto, en Extremadura?
El colegiado Daniel Miranda explicando el nuevo VAR a la plantilla del Mérida en el vestuario del Romano. Mérida AD
Primera RFEF

El VAR llega a Extremadura

La plantilla del Mérida recibió este lunes las explicaciones para entender cómo funcionará el nuevo sistema de videoarbitraje

R. P.

Mérida

Martes, 19 de agosto 2025, 20:50

El vestuario del Mérida (y próximamente el del Cacereño) ya sabe cómo funcionará el Football Video Support (FVS o más popularmente ... conocido como VAR barato) que empezará a utilizarse en Primera Federación el fin de semana del 30-31 de agosto. Y lo más importante del catálogo de la nueva herramienta es que todos los goles serán siempre revisados desde el inicio de la jugada de ataque: si sale el balón en algún momento por línea de banda o fondo, si existiera alguna falta de un futbolista a otro a lo largo de la jugada, si hubiera posición de fuera de juego o si el balón acaba rebasando o no la línea de gol. Si existieran alguna de estas infracciones, el cuarto árbitro llamaría al colegiado para que la revisara en el monitor a pie de campo y éste decidirá si el gol sube o no al marcador. Independientemente de la decisión final del colegiado, el entrenador tendría derecho a solicitar una revisión.

