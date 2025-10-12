Trabajado punto del Cacereño en su regreso al Príncipe Felipe ante el líder

Clemente Ramos Domingo, 12 de octubre 2025, 23:22 Comenta Compartir

El Cacereño quedó satisfecho con el resultado obtenido en su esperado regreso al Príncipe Felipe al haber sido capaz de competir y firmar el empate ante un Tenerife que hasta este partido se había mostrado intocable y había logrado todos los puntos en juego. A pesar de que el punto no le sirve para poder salir de la zona de descenso, el conjunto verdiblanco dejó buenas sensaciones en un duelo en el que se hizo fuerte desde atrás con la premisa de mantener controlado el juego ofensivo del líder y construyó de forma laboriosa una igualada que se tornó de oro dado el potente nivel del adversario.

Con la misión de contrarrestar las virtudes del cuadro chicharrero, y, sobre todo, de maniatar a su temible doble punta de referencia, Julio Cobos se adaptó a las características del rival y apostó por una línea defensiva con cinco integrantes. Por su parte, las bajas de Javi Ajenjo y Carlos González en el centro del campo las resolvió el técnico emeritense dándoles la oportunidad de reivindicarse tanto a Raúl Sanchís como a Deco. A pesar de intentar hacerse fuerte desde atrás, el Cacereño cometió un error en la salida de balón que provocó el córner desde el que casi se originó el primer tanto de la noche. Después de que Emi prolongase de cabeza el saque de esquina para despejar, en el área pequeña Enric Gallego empujó el esférico a gol. Sin embargo, y tras rectificar en el soporte VAR su decisión inicial, el árbitro anuló el tanto visitante por determinar que el atacante había rematado con el brazo.

Cacereño Diego Nieves; Emi, Martínez, San Vicente, Crespo, Joserra; Raúl Sanchís (Rubén, min. 74), Diego Gutiérrez, Deco (Rementeria, min. 78), Berlanga (Javi Barrio, min. 92); y Diego Gómez (César Gómez, min. 78). 0 - 0 Tenerife Dani Martín; David Rodríguez, Álvaro, Landázuri, Zoilo; Cris Montes (Fabricio, min. 65), Aitor Sanz (Fran Sabina, min. 85), Juanjo (Javi Pérez, min. 85), Nacho Gil (Jeremy, min. 76); De Miguel y Enric Gallego (Noel, min. 65). Árbitro Domínguez Cervantes (Comité andaluz). Expulsó con tarjeta roja directa al jugador local Martínez (min. 90). También enseñó tarjeta amarilla a sus compañeros Deco y Raúl Sanchís, y a los visitantes Landázuri y Zoilo.

Goles No hubo.

Campo Príncipe Felipe. 5.808 espectadores.

Ni mucho menos el gol anulado al Tenerife, en lo que fue su primer disparo a portería, atenazó a un Cacereño que cada vez que pudo no dudó en proyectarse al ataque con suma convicción. Joserra detectó el momento adecuado para ganar altura y juntarse con Berlanga en la zona más alta del campo. Recibió el pase del futbolista madrileño y sin controlar el balón, el carrilero pacense envió un centro rápido hacia el área que remató de cabeza Raúl Sanchís. El jugador valenciano lo hizo todo bien al dotar a su cabezazo de fuerza y dirección hacia la escuadra izquierda, pero finalmente se topó con un Dani Martín que demostró el por qué es uno de los mejores porteros de la categoría.

Aunque las imágenes de las gradas repletas de aficionados causaron atracción, la realidad es que el estado del césped del Príncipe Felipe no invitó a desarrollar el mejor fútbol. Demostrando que su plantilla atesora un nivel técnico táctico más propio de una categoría superior, el Tenerife fue capaz de circular el balón de una forma veloz y precisa. Hombres desequilibrantes como Nacho Gil dispusieron en el último tercio de campo de posibilidades para encarar a la última línea y buscar el disparo a portería. Para fortuna de los intereses del Cacereño, Diego Nieves realizó una gran estirada para desviar a córner el disparo del atacante del cuadro chicharrero, que ya había cogido la dirección de la portería.

La segunda parte, que arrancó condicionada para los intereses del cuadro verdiblanco al ver tanto Deco como Raúl Sanchís muy rápido la tarjeta amarilla, transcurrió con bastante menos fluidez en el juego y limitada presencia en ambas áreas. Ese menor ritmo lo digirió mejor el Cacereño, que fue poco a poco viviendo más tiempo en campo contrario frente a un Tenerife al que le duraba menos el balón. Un peligroso centro de Joserra, enviado al espacio entre la espalda del último defensor y el portero, estuvo muy cerca de remacharlo Diego Gómez.

Ante las dudas suscitadas en un Tenerife irreconocible durante la segunda parte, el elenco de Julio Cobos fue creyendo con más fuerza que podía batir al líder del grupo. Y estuvo muy cerca de encontrar el premio del gol a la salida de un córner botado por el capitán Deco, pero el remate de cabeza de San Vicente fue despejado por Zoilo sobre la misma línea de gol. La expulsión por tarjeta roja directa de Martínez, por una dura entrada cometida en campo propio sobre Jeremy y ya rozando el tiempo adicional, puso en peligro un empate que, sin embargo, pudo amarrar la escuadra verdiblanca.

