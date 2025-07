De amarillo comenzó el Mérida el curso 2025-26. Con público en las gradas desde bien temprano y todos los esperados sobre el césped del ... Romano: los cinco que continúan de la última temporada, las doce nuevas incorporaciones, los cuatro de la cantera y el sub-23 ghanés a prueba. Veintidós futbolistas en total. A falta de los cinco o seis que aún han de llegar en el próximo mes y medio.

«Hay 35 equipos en la categoría luchando por una misma bolsa de jugadores. Así que a eso se está dedicando la dirección deportiva estos días. Nosotros nos centramos ahora en trabajar con los que tenemos para que se integren, conecten y rápidamente se conviertan en un equipo», comentó antes de empezar la primera sesión Fran Beltrán, rodeado ya por todo su cuerpo técnico, incluido el nuevo equipo médico, con el fisio Juandi Barrero a la cabeza y acompañado por los integrantes de Podoactiva.

«La verdad es que casi todo es nuevo», se arrancó el nuevo primer capitán tras las marchas de Bonaque y Palomares, Felipe Alfonso, que ya hasta ha ayudado a encontrar piso a algunos de los nuevos compañeros: «Pero a mí eso me motiva mucho. Donde he ido, siempre me ha gustado que me trataran bien. Así que yo los recibo a todos con los brazos abiertos. Me gusta que me pregunten, ayudarles… estoy deseando que todos se sientan bien y podamos convertirnos rápido en una familia. Todavía queda gente del año pasado, en el césped y en las oficinas, así que tenemos que enseñarles el camino. En eso consistirá toda la pretemporada: guiarlos por el camino que ya sabemos y queremos».

«A ver… yo no conozco el término 'toma de contacto'. Nosotros vamos a trabajar desde el primer día. Tenemos muy claro lo que queremos, tenemos muy claro la capacidad de los jugadores que tenemos, el perfil de futbolistas que quedan por venir y no hay tiempo que perder». Porque otra vez le volvieron a preguntar a Fran Beltrán qué Mérida quiere y otra vez volvió a subrayar lo mismo: «Es importante que los equipos tengan una identidad y sean reconocibles. Que los aficionados sepan qué van a ver de su equipo cada domingo. Nuestra sensibilidad pasa por ser agresivos, presionar alto, exponernos, ser verticales y protagonistas con balón... Vamos a intentarlo. Y luego la capacidad de cuidar los detalles es lo que marcará si estaremos arriba o no».

De los nuevos, el único que habló fue el central procedente de la Ponferradina, Javi Lancho: «El club me ha demostrado una profesionalidad y unas ganas de seguir creciendo increíbles. Así que el objetivo es ese: hacer crecer al club. No hay objetivo más claro que ese». «La idea es dar un pasito más que el año pasado», se atrevió Felipe Alfonso. «El míster viene con ideas renovadas. Y el objetivo es que el club siga en esta dinámica de los últimos años: ir dando pasitos hacia adelante».

Por delante, 45 días antes de abrir el telón de la Liga en el Romano ante el Barakaldo y siete amistosos. Cuatro de ellos ya confirmados: Don Álvaro, Uniao Torreense, triangular ante Recreativo de Huelva y San Roque de Lepe y Unionistas; y otros tres que se confirmarán en los próximos días, también lejos del Romano, ante un equipo de Primera Federación y otro de Segunda Federación.