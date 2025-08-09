Tablas 'in extremis' del Mérida en Miajadas
Redacción
BADAJOZ.
Sábado, 9 de agosto 2025, 11:41
Empate del Mérida (2-2) en el duelo de pretemporada disputado este viernes en el estadio Municipal de Miajadas frente al Real Madrid C, ... que milita en Segunda RFEF.
Pronto se torcerían las cosas para el bloque extremeño, ya que en los primeros compases del choque, el filial merengue se adelantaba. Apenas se había cumplido el minuto 3 y los pupilos de Fran Beltrán ya iban a remolque. Sin embargo, exhibió capacidad de reacción nivelando de nuevo la contienda en el minuto 11 después de una gran jugada que terminó con el centro de Chiqui y el remate de Gaizka Martínez (1-1). Pero el conjunto blanco golpeó de nuevo cuando se cumplía la primera media hora de juego para poner el 1-2. Doncel gozaría de una buena ocasión al borde del descanso, pero no se movería más el marcador antes del paso por vestuarios.
En la segunda parte, el Real Madrid C se quedó con uno menos y el Mérida puso cerco al área rival, pero no fue hasta el minuto 90 cuando el canterano Mario Martínez estableció las tablas definitivas.
