Los miembros de Puerta 13 se solidarizaron con Legiones Sur tras un incidente con la Policía.

Los miembros de Puerta 13 se solidarizaron con Legiones Sur tras un incidente con la Policía. J. M. Romero
Primera RFEF

Sólo media hora de animación en el derbi entre el Cacereño y el Mérida

Legiones Sur, y luego Puerta 13 por solidaridad, abandonaron el Francisco de la Hera sobre el minuto 30 por un incidente con la Policía

R. P.

Mérida

Domingo, 21 de septiembre 2025, 13:45

Más allá del desafío y las necesidades sobre el césped, el derbi en el exilio fue un dechado de confraternización entre verdes y blanquinegros ... antes, durante y después del partido. Aproximadamente, de los 4.653 espectadores que se desplazaron en coches particulares y autobuses, algo más de 1.500 animaron a su Mérida y el resto cumplieron con su Cacereño. De hecho, resultado aparte, lo más noticioso del choque se focalizó en la grada.

hoy Sólo media hora de animación en el derbi entre el Cacereño y el Mérida